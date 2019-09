Svemirski beton: Cement na Internacionalnoj svemirskoj stanici

Astronauti su po prvi put napravili smešu za beton u kosmosu, što je jedan korak bliže naseobinama u kosmosu – poput onih koje se planiraju na Mesecu i Marsu.

Beton se, u različitim oblicima, u gradnji na Zemlji koristi oko pet hiljada godina, pa su naučnici odlučili da prastaru tehnologiju presele i u kosmos. U tom kontekstu su po prvi put uspešno napravili smešu za beton, koja uključuje i cement, a u uslovima mikrogravitacije na Internacionalnoj svemirskoj stanici. Projekat je opisan kao „istraživanje procesa sušenja cementa u uslovima izmenjene gravitacije,“ a eksperiment je potrajao 42 dana.

Rezultati su pokazali da smeša za beton može da očvrsne i u uslovima mikrogravitacije, ali da izgleda drugačije od one na Zemlji, a kada se pogleda pod mikroskopom. Eksperti su utvrdili da drugačija gustina, nastala usled izmenjene gravitacije, smešu čini jačom, ali da je mehurići, koji nastaju u smeši i ne izlaze na površinu već ostaju u unutrašnjosti osušenog betona, čine poroznijom, a time i slabijom. Da bi se konačno utvrdilo da i je smeša nastala na stanici izdržljivija od one na Zemlji neophodno je da se betonski blok uništi, što će se i dogoditi do kraja 2019, a kada se bude završilo sa mikroskopskim ispitivanjima.

Eksperiment bi naučnicima trebalo da pruži informacije o tome kako se beton ponaša u kosmosu, te kako bi trebalo da izgleda proces proizvodnje betona u uslovima gravitacije koja se razlikuje od one na Zemlji, što je značajan korak ka izgradnji naselja na drugim planetama, a kada Zemljani budu bili spemni da ih kolonizuju.

