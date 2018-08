Svetski rekordi padaju: AMD Ryzen Threadripper 2990WX na 6GHz

AMD je i zvanično lansirao sledeću generaciju Ryzen Threadripper 2900 procesora, a korisnici su već počeli da modifikuju nove proizvode, te da funkcionalnost pomeraju preko ucrtanih granica, dobijajući pri tome odličan nivo performansi. Naime, novi Ryzen Threadripper 2990WX overklokovan je do 6GHz uz pomoć LN2 hlađenja, čime je zauzeo prvo mesto na HWBOT-u, te postavio 2990WX svetski rekord u overklokovanju.

Do toga je došlo zahvaljujući Ivanu Cupi, overklokeru iz Indonezije, koji je uspeo da stigne do 5955,4MHz na svim 32C/64T. U poduhvatu je uspeo zahvaljujući MSI MEG X399 Creation matičnoj ploči, Corsair AX1500i napajanju, te G.SKILL Trident Z DDR4 RAM-u. Zahvaljujući LN2 hlađenju procesor je ostao dovoljno rashlađen da bi mogao da stigne do 6GHz, a Ryzen Master OC Utility je prijavljivao CPU napon od 1,45V, mada stručnjaci upozoravaju da bi ova informacija mogla da bude netačna.

Drugi overkloker uspeo je da stigne do 5,367GHz na sva 32 jezgra, što mu je donelo 8532 poena na Cinebench R1, čime je postavljen još jedan rekord. U budućnosti se očekuje još zanimljivih rezultata koji će otkriti za šta je sve AMD Ryzen Threadripper 2990WX sposoban.

Izvor: Tweak Town

