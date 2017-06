Tačno kao u apoteci

Kamion zatim odlazi do vage gde se meri ukupna masa vozila i robe a zatim, po uzimanju uzorka za laboratorijsku analizu, nastavlja dalje do rampe za istovar gde se kamion prazni da bi potom otišao ponovo na vagu na kojoj će se izmeriti njegova osnovna masa, ovoga puta bez dragocene robe koja je već pošla putem dalje obrade. Razlika između prvog i drugog merenja je količina žitarica koja je predata silosu na skladištenje.

Za modul VAGA početak priče je trenutak kada kamion ili traktor doveze tek ubranu letinu do silosa. Već na početku razlikujemo tri kategorije skladištenja: u kamionu se nalaze žitarice sa sopstvenih polja koje će se čuvati do trenutka dalje prodaje ili dalje obrade, sirovina nabavljena na tržištu ili tuđa letina koja će se uslužno skladištiti. Kako god bilo, prvi koraci su isti: radnik na prijemu, obično se zbog upotrebe ogromnih vaga naziva „vagar“, u softver unosi podatke o tome ko je i u čije ime dovezao robu, zatim registarski broj kamiona i prikolice, kao i ime kooperanta ukoliko robu na čuvanje predaje, na primer, zemljoradnička zadruga, a poreklo joj je od konkretnog ratara.

