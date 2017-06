Da li je nastavnik supermen?

Internet je ogromna riznica materijala, znanja i resursa, ali da li učenici mogu i žele da ih koriste kako treba? Ako im prepustite da se sami snalaze po Internetu i sakupljaju podatke istražujući, a ne date im uputstva o tome, jer sami niste istražili to nepregledno more podataka – šta ste dobili? Pirateriju, plagiranje, prepisivanje, krađu! I ko je za to odgovoran? Pa, samo nastavnici, jer su ih svojim neznanjem gurnuli u okean s ajkulama.

Da li je tehnologija postala kriptonit koji od svakog nastavnika može da napravi supermena? Imala sam utisak da đaci vole moderne nastavnike, oni koji koriste tehnologiju za njih su kul, i kako jedva čekaju da rade nešto online. Ali to je zabluda. Koliko god zanimljive i šarene alate imali pred sobom, đaci su u stanju da namirišu zahtevan zadatak na kilometar! A šta ispituje test koji nema kvalitetna i promišljena pitanja, ma koliko interaktivan bio? Treba ih tome naučiti, ali pristaju li naši učenici na to?

