Tehnologija koja sprečava da se baterije zapale

Nije potrebno da se mnogo razmišlja kako bi se došlo do primera kada se neka litijum-jonska baterija poslednji put zapalila, te su one iz Samsung Galaxy Note 7 modela u poslednje vreme izazvale nekoliko manjih eksplozija. Istraživači tvrde da su došli do tehnologije koja bi u budućnosti mogla da sprečava ovakve incidente, te da korisnike čuva od problematičnih litijum-jonskih baterija.

Naime, tipične litijum-jonske baterije imaju dve elektrode koje su razdvojene tankim plastičnim delom, koji, kada ne funkcioniše, može da dovede do toga da se elektrode dodirnu, i da se tečni elektrolit u bateriji zapali. Ako bi se u mešavinu, pak, dodao silicijum-dioksid, tečni elektroliti bi se, u slučaju da plastična pregrada ne funkcioniše, mešali sa ovom materijom, te prelazili u čvrsto stanje, i tako sprečavali da se elektrode dodirnu, što bi isključilo mogućnost da se baterija zapali, te eksplodira.

Krajnji cilj ove tehnologije je, tvrde kreatori, da litijum-jonska baterija nastavi sa radom čak i kada je neki deo oštećen, te bi, pored baterija za pametne telefone, mogla da učini sigurnijim, te dugotrajnijim, i one koje napajaju dronove, budući da su podložne čestim fizičkim oštećenjima.

