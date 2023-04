Tehnologija negativno utiče na obrazovanje

Antero Garcia – predavač na Univerzitetu Stanford i bivši učitelj u osnovnoj školi, tvrdi da digitalne platforme negativno utiču na sticanje znanja, a njegova knjiga na tu temu je već uzburkala javnost.

Garcia je bio prisutan kad su digitalni alati počeli da menjaju škole i živote učenika, a sve je opisao u knjizi Good Reception: Teens, Teachers, and Mobile Media in a Los Angeles High School. Nakon obimnog istraživanja je utvrdio da ova pomagala ne utiču pozitivno kao što se prvobitno verovalo, a to je posebno postalo očigledno tokom pandemije korona virusa, kad su učenici počeli da se oslanjaju na platforme Zoom i Google Classroom.

Profesor Garcia je otišao toliko daleko da tvrdi da alati zapravo „truju nove generacije“, a sva digitalna pomagala je i sam koristio u nastavi. Nakon što je počeo da istražuje, došao je do zaključka da “kad se fokusiramo na pojedinačne alate, zanemarujemo veću šumu društvenih i kognitivnih izazova“. To znači da su moderne platforme suzile način na koji smo prvobitno koristili internet – sve nam je dato na tacni, pa više i ne istražujemo svet izvan izabranih društvenih mreža i nekoliko web stranica.

Sve ovo znači da smo zapravo više ograničeni nego pre, jer ono što svakog dana saznajemo nam se servira na osnovu algoritama koji su sve bolji i precizniji (tako da korisnicima zapravo nude jedno te isto iz dana u dan).

Garcia na kraju ne kaže da bi trebalo odbaciti sve alate, ali poziva na oprez. Ovo posebno važi za najmlađe, jer – kako tvrdi Garcia – novi alati brišu inovativnost i smanjuju kapacitet za maštu učenika, ali i nastavnika.

