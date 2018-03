Telenor banka ostaje u Srbiji

Telenor banka neće biti prodata češkom fondu PPF grupa, potvrđeno je dnevnom listu Novosti u sedištu Telenora u Norveškoj.

„Telenor banka nije deo transakcije, i Telenor je i dalje vlasnik 100 odsto Telenor banke. Najavljeni proces prodaje poslovanja u regionu centralne i istočne Evrope ni na koji način ne utiče na korisnike banke, niti na njihovu saradnju sa bankom. Svi depoziti i krediti su sigurni, i Telenor banka nastavlja uobičajeno sa svojim poslovanjem”, rekli su predstavnici kompanije.

U Narodnoj banci ističu da je Telenor banka a.d. Beograd u vlasništvu Telenor Danmark Holding A/S iz Kopenhagena u Danskoj, koja je njen stoprocentni vlasnik. „Nakon javljanja bugarskog investicionog fonda kao potencijalnog kupca Telenor banke, do današnjeg dana nijedno drugo lice nije podnelo zahtev za sticanje vlasništva u ovoj banci. NBS nije obaveštena o promeni vlasnika Telenor banke. Svako lice koje namerava da stekne više od pet odsto vlasništva banke može to učiniti samo uz prethodno dobijenu saglasnost NBS”, rekli su iz NBS.

Vlasnik češkog fonda PPF grupa je najbogatiji čovek u Češkoj, Petr Kelner. Njegovo bogatstvo procenjuje se na 15,8 milijardi dolara. Kelner je fond PPF pokrenuo tokom privatizacije u Češkoj. Njime je kupio kontrolni ulog najveće češke osiguravajuće kuće. Danas je Kelnerova PPF grupa veliki akcionar u najvećoj finansijskoj kompaniji u Kini, Home Credit, koja se bavi bankarstvom, a posluje u još 10 zemalja, uključujući i Rusiju, SAD.

