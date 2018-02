Telenor Home 4G paketi sa više interneta

Ako imamo na umu da Facebook troši u proseku 120 MB po satu korišćenja, i ukoliko biste proveli šest sati na Facebook-u svakog dana, mesečno biste potrošili oko 20GB interneta. Sat vremena na Instagramu koristi oko 100 MB mobilnog interneta. Za surfovanje Internetom potrebno je oko 60 MB po satu, a ukoliko biste proveli osam sati dnevno surfujući, potrošili biste oko 14 GB mesečno. Međutim, sa 150 GB filmofili mogu da pogledaju 150 epizoda omiljene serije, ljubitelji muzike da preslušaju 35.000 pesama, vredni da pošalju 60.000 mejlova a radoznali da surfuju internetom oko 7000 sati. Nakon Telenor Home 4G kućnog interneta koji je dostupan od pre šest meseci, kompanija je predstavila nove pakete koji, sa 100 ili 150 GB mobilnog interneta, odgovaraju i najzahtevnijim korisnicima u njihovim domovima.

Telenor Home kućni internet dostupan je u okviru dva paketa, Telenor Home 100 i Telenor Home 150, u okviru kojih je korisnicima na raspolaganju 100 ili 150 GB 4G interneta mesečno, koje mogu koristiti kod kuće ili u bilo kom prostoru. Jednostavnim uključivanjem rutera u struju, internet je odmah spreman za korišćenje, uz povezivanje do 32 pametna uređaja. Korisnici koji imaju postpejd broj u Telenor mreži mogu da povežu Telenor Home 150 sa jednim postpejd brojem u odgovarajućem paketu, i na taj način kućni internet nose svuda sa sobom. Telenor Home 100 dostupan je uz maksimalnu brznu protoka od 10 Mbps, dok Telenor Home 150 koristi maksimalnu brzinu 4G interneta. Ukoliko se dodeljeni saobraćaj od 100 ili 150 GB potroši ranije, internet se do kraja meseca može koristiti po brzini do 2 Mbps. Korisnicima je na raspolaganju i dodatak od 50 GB, koji se može aktivirati jednom mesečno.

Telenor Home 100 paket (100 GB pri brzini od 10 Mb/s) košta 1.299 dinara mesečno, dok Telenor Home 150 (150 GB pri maksimalnoj dostupnoj 4G brzini) košta 1.599 dinara, dok ćete za dodatak od 50 GB morati da doplatite 495 dinara, uz napomenu, da se preostali saobraćaj dodatka ne može preneti u naredni obračunski period.

