Terra Nil: Igra u kojoj se gradi priroda

Mnogo je video igara koje nude priliku da se grade sela i gradovi, kuće, vikendice i poslovne zgrade. Do sada nije bilo sadržaja koji omogućavaju suprotno – oživljavanje prirode koju su takve naseobine uništile.

Terra Nil nudi baš to, a stiže iz južnoafričkog studija Free Lives. U pitanju je tiha igra, pa na igrača deluje blagotvorno. Sve se vrti oko spasavanja sveta i povratka zelenila i čistih reka. Da bi stigli do cilja, igrači moraju pažljivo da koriste ograničene resurse, te da „čiste za sobom“. Tako slobodno možemo da kažemo da je ovo i edukativna igra, koja podseća na to koliko je planeta ugrožena.

Jedina energija u ovoj igri je obnovljiva energija, najpre snaga vetra. Ukoliko se sve uradi prema uputstvima, pustinja se polako pretvara u zeleno prostranstvo, a sve funkcioniše poput slagalice. Alati za gradnju su vešto sakriveni, pa se otključavaju kako igra napreduje. Zahvaljujući tome igrač se lakše fokusira na najvažnije stvari, kao što je regulisanje temperature u okruženju, te sejanje trave.

Terra Nil može da se igra u okviru Steam Next Festa koji se završava 22. juna.

