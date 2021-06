Review: Apple MacBook Pro (M1) – Svet posle Intel-a

Da li je Apple M1 marketinško preterivanje ili najbolji laptop ikada napravljen? Da li je zaista ubica prethodne generacije, sa „beskonačnom“ baterijom i neviđenim performansama? Morali smo da probamo…

Mnogi će reći da su Apple proizvodi precenjeni, dok će neki drugi reći da su naprosto – obavezni. Ako bih morao da biram tabor, pošto se u Srbiji uvek delimo na crno‑belo ili crveno‑belo, vlast i opoziciju i slično, svakako bih odabrao Apple. Njihov ekosistem je nešto što morate da probate kako biste znali koliko je usmeren ka korisnicima i koliko je jednostavno i elegantno raditi na tim uređajima. Srećom, u časopisu nema komentara, jer bismo u narednih 50 strana imali raspravu da li je bolji Apple ili PC.

Desetog novembra prošle godine, Apple je predstavio nove računare koji u sebi imaju M1 čip (Apple Silicon, nova arhitektura), i najavio da će u budućnosti kompletno napustiti Intel‑ove procesore. Promena arhitekture ume da bude veoma komplikovana, ne samo za korisnike nego i za proizvođače softvera, ali utisci su da je Apple to uspeo da prevaziđe – tokom tranzicije radiće se na obe arhitekture. Ukoliko ste prošle godine kupili nov MacBook ili iMac, bez brige – podrška (na prvom mestu, servisna) za te uređaje će postojati još dugo i zaista nema potrebe da ih menjate ukoliko vam završavaju poslove.

Želeli smo da istražimo da li je linija sa M1 zaista game changer ili samo jedan dobar marketinški trik. Ukoliko nemate vremena da čitate ceo tekst, evo zaključka odmah: računar je fantastičan!

Treća sreća

Poslednjih mesec dana družim se sa računarom Apple MacBook Pro (BTO) s M1 procesorom, 16 GB RAM i 512 GB SSD‑om. Ovaj tekst (na moju veliku žalost) nije sponzorisan, što ne znači da će biti nepristrasan, jer sam dugogodišnji korisnik Apple uređaja. Takođe, to znači da je uređaj kupljen po maloprodajnoj ceni, a u trenutku kupovine, bila je ista kao u celoj Evropi, te bih pohvalio uvoznike koji su tim potezom obesmislili kupovinu na crno preko popularnih „Mađara“ na oglasima.

MacBook Pro koristim od 2010. godine, i ovo je moj treći laptop iz te linije. Prethodni je bio iz generacije late‑2017 s touch bar‑om (OLED displej u vidu trake iznad tastature, inače savršeno nepotrebna a izuzetno korisna stvar), koji je imao integrisane touch‑ID i ESC tastere. Novi laptop je sličan tom modelu – istih je dimenzija, boje i mase, ima za nijansu drugačiji touch bar, sa samostalnim ESC i touch‑ID. Tastatura je ista, s tim što je Fn taster dobio mali globus (korisnici iPhone‑a i iPad‑a znaju koliko je to korisna stvar na tastaturi). I mnogo je udobnija za rad od prethodne. Ugrađeno je, kao i do sada, pozadinsko osvetljenje čiji intenzitet možete podesiti. S leve strane se nalaze dva Thunderbolt porta, a na desnoj je 3,5‑mm priključak za headset (TRRS). Zvučnici su glasniji, obezbeđuju više basa, a integrisani mikrofoni su iznenađujući dobri.

Na računar je instaliran najnoviji macOS BigSur, kao i aktuelna verzija iWorks aplikacija (Pages, Numbers, Keynote). Za one koji nisu koristili Mac‑ove, to je ekvivalent Microsoft‑ovih programa Word, Excel i PowerPoint. Novina je i to što možete da instalirate iOS (iPhone i iPad aplikacije), koje će raditi, mada ih prate dečije bolesti: laptop nema touch screen, niti podršku za Apple Pencil, pa je korišćenje aplikacija čudno Rosetta 2 je sastavni deo operativnog sistema, inače simultani prevodilac starih aplikacija, pa će mnoge raditi na M1.

„Beskonačna“ baterija

Utisak iz svakodnevnog rada je savršen. Ventilator sam uspeo da čujem samo jednom, što znači da se kompjuter ne pregreva (bar ja nisam uspeo da ga „ugušim“) i ne čuje. Baterija je fantastična, ceo dan možete da prođete bez priključivanja na struju. Moram da priznam da sam bio malo skeptičan posle hvalospeva na račun M1, ali sam se lično uverio da nisu preterali.

Desilo mi se da ga nekoliko sati koristim za Office programe i surfovanje, uz malo multimedije (muzika i filmovi), zatvorim ga pa bez povezivanja na punjač sutradan ceo radni dan (video‑editing četiri sata, uz Office primene nekoliko sati) prođe bez punjača. Na kraju je bilo 25 odsto baterije. Moram da napomenem da nikada nisam podesio osvetljenost ekrana na 100 odsto jer mi to zaista nije potrebno, često je naporno za gledanje, a to bi sigurno i smanjilo kapacitet. Drugim rečima, 10 sati ukupnog rada nije nikakav problem.

Ubeđivali su me da je 16 GB memorije apsolutno nepotrebno, ali kao neko ko radi dosta video‑editinga, znam šta je značio savet eksperata „nikako bez 32 gigabajta za 4K editing“, pa sam ipak hrabro odlučio da ovaj laptop ima 16 gigabajta. Kako sam samo pogrešio! Na ovom kompjuteru može bez većih poteškoća da se radi 8K video‑editing! Naravno, niko na svetu nema potrebe za 8K, ali morao sam i to da probam. Dakle, ne morate juriti 16 GB memorije, za možda 95 odsto primena. I 8 GB biće sasvim dovoljno.

Obrada videa i fotografija je ovim računarom dobila novu dimenziju – neke 4K fajlove koje sam na prethodnom laptopu jedva pokretao, na ovom montiram (sa efektima) bez poteškoća. Ako imate iPad, preview možete prebaciti na taj uređaj jednim klikom, bežičnom konekcijom. iPad kao sekundarni displej možete koristiti i u drugim aplikacijama. Screen Mirroring, kako se zove ova mogućnost, radi bez greške. Editovanje RAW fotografija i tzv. bulk eksportovanje je glatko i brzo (u non‑native M1 aplikaciji).

Najbolje iz oba sveta

Instalirao sam i Windows 10, ARM verziju preko virtuelne mašine. Imam utisak da čak i Windows u kombinaciji novog procesora i super brzog SSD‑a radi dosta brže nego na bilo kom x64 laptopu. Čak ni taj operativni sistem mi nije uključio ventilator, niti je brže praznio bateriju. Bez problema rade x32 aplikacije koje sam probao, ali je neke x64 programe nemoguće pokrenuti. Ovo je, posle dugo vremena, laptop koji zaista opravdava sufiks „PRO“ u svom imenu, a daleko je od najskupljeg Apple laptopa.

Svakako, nije baš sve savršeno, daleko od toga! Ne postoji savršen uređaj. Mnogi proizvođači programa još nisu napravili M1 (ARM) verzije svojih aplikacija. Prilično me nervira, a našao sam na Internetu da nisam jedini, što se nakon povezivanja dva eksterna USB‑C hard‑diska dešava da jedan od njih „nestane“. Kada izvučete drugi, taj se pojavi. I obrnuto. Kao da nema dovoljno struje za oba. To mi se s prethodnim MBP nije dešavalo. Apple u drugim uređajima ima dobre kamere, pa je mogao u svoj premijum laptop da ugradi i malo bolju kameru. Zapravo, ova koja je ugrađena je davno prevaziđena. Definitivno nedostaje barem još jedan USB port (može i type‑A), kao i čitač SD kartica. Apple, znam da ovo nećete čitati, ali to vam kažu skoro svi korisnici!

Svakom korisniku je bitna servisna podrška, a Apple support je jedan od razloga zašto nikada ne bih menjao ovu kompaniju – oni se zaista trude da svakom korisniku izađu u susret. Preko Twitter‑a komunicirate direktno s njihovom podrškom, a za njima nimalo ne zaostaju ovlašćeni servisi u Srbiji. To znači da svaki realan problem, koji bi bio bilo gde u svetu otklonjen, može biti otklonjen i kod nas.

Da li da kupite M1?

Zavisi. Kupovina M1 je trenutno pre svega zalog za budućnost, s obzirom na to da gomila softvera još uvek ima samo Intel x64 verziju. Preko Rosetta 2 aplikacije uglavnom rade dobro, ali postoje neke koje neće biti baš poslušne. Dva Thunderbolt porta su zaista malo, a ne postoji verzija sa četiri, kao kod prethodne premijum generacije. U slučaju da morate da instalirate virtuelnu mašinu zbog npr. Windows‑a 10, moraćete da tražite ARM verziju tog operativnog sistema, a ni tu nije najsrećnija situacija sa aplikacijama.

Ukoliko radite standardne Office poslove, uživate u multimediji, MacBook Air sa M1 i 8 GB memorije je izvanredna kupovina. Pro vam u tom slučaju nije potreban. Trajanje baterije će svakog korisnika oboriti s nogu. Nova tastatura donosi pravo uživanje u radu, a čini mi se da je trackpad još bolji od prethodnih, bez obzira na činjenicu da to niko konkretno ne tvrdi. Ako vam je kompjuter potreban za foto/audio/video‑editing, a radite isključivo od kuće, Mac Mini sa M1 je izmišljen za vas. Ili možda iMac sa M1, koji je predstavljen pre nekoliko nedelja.

Da li vredi čekati M2 ili M1x? Verovatno da vredi, posebno ako imate uređaj koji vam trenutno ispunjava sve zahteve. Najavljeni su za kraj leta. Do tada će cena M1 uređaja pasti, pojaviće se više aplikacija koje su prilagođene novoj arhitekturi. Ali, ako ste nestrpljivi, pravac u prodavnicu – nećete se pokajati!

S obzirom na to da mi je urednik rekao da nemam neograničen prostor (a verujem da sam ga i sad prekoračio), pozivam vas da mi sva pitanja koja imate postavite preko Twitter‑a na @ypoiii ili e‑mail‑om uros@bogdanovic.rs.

Autor: Uroš Bogdanović

Plus i minus

Fantastične stvari (odličan, pet!)

Nestvarno dobra baterija

Brzina

Izvanredan ekran

Iznenađujuće glasni i kvalitetni zvučnici

Najudobnija tastatura do sada

Ne baš fantastične stvari (sedi, jedan!)

Samo dva Thunderbolt porta

Nedovoljno native aplikacija

Očajna Web kamera

Nedostatak čitača SD kartica

Nemogućnost upgrade‑a

Dimenzije konzole

