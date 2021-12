Tesla Cybertruck će imati četiri motora

Kada Tesla (konačno) tokom 2022. godine započne sa proizvodnjom Cybertruck-a, ovaj pick-up će imati četiri motora. Elon Musk je objavio da će vozilo imati nezavisne pogonske kontrole za svaki točak.

Obećanja, obećanja

Takođe, on je napisao da će Cybertruck imati sposobnost okretanja i prednjih i zadnjih točkova. To će mu dati mogućnost dijagonalne vožnje (nešto slično kao kretanje krabe). Međutim, to neće biti prvo električno vozilo sa ovakvim načinom vožnje, pošto ga već poseduje Hummer EV.

Za sada nema mnogo novih detalja o ovom vozilu, pošto je Tesla u oktobru povukla sve informacije o njemu sa svog sajta. Potencijalni kupci će, tokom sledeće godine, neposredno pred početka proizvodnje ovog modela, biti u prilici da uplate depozit od 100 dolara (koji će moći da povuku ako budu želeli). Taj depozit će im omogućiti da konfigurišu svoj Cybertruck.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet