Tesla i GM autonomna vozila učestvovala u sudarima

Vozila koja upravljaju sama sobom izgleda nisu baš toliko bezgrešna kao što se prikazuju. Poslednje saobraćajne nesreće su dokaz da je još uvek dug put do autonomnih vozila na koja ne moramo da kontrolišemo.

Dva autonomna vozila su u zasebnim slučajevima bili deo saobraćajnih udesa u Kaliforniji. Reč je o modelima automobila Tesla Model S i General Motors Chevrolet Bolt koji su se kretali u autopilot modu. Ovo nisu prvi sudari ovih vozila, ali se do sada krivica uglavnom prebacivala na druge učesnike u saobraćaju.

U prvom sudaru je učestovovao Tesla Model S koji se zakucao u vatrogasno vozilo koje je bilo bilo parkirano na putu. Vlasnik vozila tvrdi da su kola bila u autopilot modu u trenutku sudara. Vatrogasna služba je obavestila da su se kola zakucala u vatrogasno vozilo brzinom od 105 km/h, praktično bez kočenja. Nekim čudom nije niko stradao.

Kompanija Tesla inače ima mogućnost analize kompjutera u kolima kako bi ustanovili kako je došlo do udesa. U ranijim slučajevima su u kratkom vremenu objavljivali rezultate istrage, dok sada to nije slučaj. Vozač tvrdi da su kola išla sama i da on nije kriv. Neko svakako jeste.

Sličan udes se dogodio i sa General Motors Chevrolet Bolt koji se sudario sa motociklom. Razlika je u odnosu na Teslu je sto je GM odmah izbacio saopštenje da je motociklista skrivio udes. Motociklista je rekao da su mu kola nanela ozbiljne povrede i da će tužiti kompaniju, prenosi The Mercury News. Kola su se kretala sa aktiviranom Cruise Automation tehnologijom.

Automatizovana vožnja uz kontrolu vozača

Od strane proizvođača prokomentarisano je da je neophodno da vozač bude skoncentrisan na put sa rukama na volanu čak i kad se kola sama voze. Iz Tesle su čak dodali da razmišljaju da ubace senzore koji će gasiti kola kada se registruje da je vozač skinuo ruke sa volana.

Ova informacija pomalo ubija inicijalnu ideju autonomnih vozila. Ili su vozila bezbedna pa nije potrebno da vozač praktično vozi kola na autopilotu, ili sve treba da se vrati na projektnu tablu. Čini se da su kompanije u problemu jer žele da guraju ova vozila a da u isto vreme ne budu odgovorna ukoliko dođe do udesa greškom softvera.

Tehnologija autonomnih vozila se i dalje usavršava, ali u dok se ne postignu savršeni bezbednosni uslovi, neko će morati da preuzme odgovornost u slučaju udesa. Kompanije koje prave ove automobile nisu do sada bile raspoložene za to.

Izvor: BBC

