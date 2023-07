Tesla nudi korisnicima prelaz na FSD do kraja septembra

Tesla je počela da obaveštava vlasnike da mogu da prenesu funkciju potpune samovožnje pod uslovom da preuzmu isporuku u naredna tri meseca. Tokom poziva za investitore ovog proizvođača automobila u drugom kvartalu 2023., Elon Musk je najavio da će vlasnicima omogućiti da prenesu FSD.

Ponuda važi od 20. jula do 30. septembra ove godine

Možda je najvažniji uslov da vlasnici mogu da iskoriste ovu ponudu samo ako preuzmu isporuku novog Teslinog vozila između 20. jula i 30. septembra 2023. Ne može se primeniti retroaktivno, tako da oni koji su preuzeli isporuku pre i posle tih datuma, nažalost, moraju ponovo da plate pristup. A FSD nije jeftin – Tesla je prošle godine podigao cenu na 15.000 dolara.

Vlasnici koji odluče da prihvate ponudu za transfer moraće da odustanu od mogućnosti u svom trenutnom vozilu. Tesla će ukloniti FSD sa svog starog EV do nedelju dana pre zakazanog datuma isporuke, a ne mogu da ga vrate čak i ako otkažu kupovinu za novi automobil. Uz to, Tesla takođe ne garantuje isporuku do završetka promocije, tako da vlasnici i dalje mogu da propuste ponudu ako im isporuke, nažalost, budu odložene.

Izvor: Engadget

