Tesla u svemiru – spektakularno lansiranje Falcon Heavy rakete

SpaceX Elona Maska je uspešno testirao lansiranje rakete van Zemljine orbite. Na putu u smeru Marsa sada je Muskov stari Tesla Roadster automobil u kome sedi robot-lutka Spaceman. Dve rakete-nosača su se uspešno vratile na Zemlju i spektakularno sletele jedna pored druge, dok o trećoj raketi za sada nema informacija.

Falcon Heavy se sastoji od tri Falcon rakete – dve bočne imaju zadatak da podignu centralnu do orbite, posle čega se odvajaju i istovremeno vraćaju na Zemlju, gde sleću vertikalno i spremne su za dalju upotrebu. Centralna raketa je iznela koristan teret na orbitu u smeru Marsa, tako da će automobil milionima godina kružiti oko Sunca. U pregradku za rukavice stavljena je kopija knjige “Autostoperski vodič kroz galaksiju”, peškir i znak “Don`t Panic”. Kao tačka na i, automobil nosi kamere i drugu kompjutersku opremu koja će obezbediti gledaocima na Zemlji pogled na ovu neobičnu “vožnju” kosmosom.

Falcon Heavy je ubedljivo najmoćnija raketa kojom čovečanstvo danas raspolaže. Samo su Saturn V rakete mogle da ponesu veću masu u svemir, što je bilo neophodno da bi se Apollo svemirski brodovi usmerili prema Mesecu,

Let Falcon Heavy rakete je najlakše sagledati kroz animaciju a snimak leta pogledajte na jednom od brojnih sajtova posvećenih ovoj misiji. Možda najfascinantnije, pogledajte live feed s automobila koji putuje svemirom.

Uspešno lansiranje budi nadu svih ljubitelja svemirskih istraživanja da najzad krećemo napred na putu koji je prekinut posle letova Apollo misija na Mesec. Izgubili smo mnogo godina, sada smo valjda spremni da krenemo dalje… Odnosno, kako to kažu u Star Trek-u, to boldly go where no man has gone before!

