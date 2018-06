Teslin radnik priznao da je odavao proizvodne tajne

Tesla Inc je tužio bivšeg zaposlenog tvrdeći da je hakovao industrijske tajne električnih automobila i preneo veliki broj podatka kompanije trećim licima, stoji u tužbi koja je podneta Saveznom sudu u Nevadi u sredu 19. juna.

Tesla u tužbi tvrdi da je Martin Tripp, koji je ranije radio u Tesla Gigafactory u Nevadi, priznao da je pisao softver kojim je hakovao proizvodni operativni sistem proizvodnje automobila, i preneo nekoliko gigabajta tih podataka trećim licima i dajući lažne izjave medijima. Tripp nije bio odmah dostupan za komentar, a njegov program za hakovanje je funkcionisao na tri posebna računarska sistema drugih pojedinaca u Tesli, tako da su podaci izvezeni i nakon što je napustio kompaniju i lažno impliciralo te osobe za odavanje industrijskih tajni, kaže se u tužbi.

Za nekoliko meseci od Tripp-ovog priključenja Tesli, njegovi menadžeri su identifikovali Tripp-a kao osobu sa diskutabilnim profesionalnim sposobnostima, koji je nekad omalovažavao kolege i imao ratoboran stav prema njima, stoji u tužbi. Kao rezultat ovih i drugih situacija, oko 17. maja 2018. Tripp je dobio novu ulogu, kada je iskazao ljutnju što je premešten.

Ranije ove sedmice, izvršni direktor Tesle Elon Musk u mailu zaposlenima preneo da je neimenovani radnik kompanije Tesla izvršio “opsežnu i štetnu sabotažu” operacijama kompanije. “Koliki je stepen štetnosti njegovog postupka još nije potpuno evidentirano, ali ono što je on do sada priznao je prilično loše“, napisao je Musk, ne navodeći na koga se to odnosi.

Izvor: Reuters

