Test: ASUS Zephyrus GX502 – Povetarac razorne moći

Ako ste mislili da je izraz „gaming notebook“ zapravo oksimoron, onda verovatno odavno niste videli ni jedan primerak iz te kategorije. Pogotovo one koje pravi Asus. Nakon ultimativnog modela GX531 predstavljenog početkom godine, jesen će nam ukrasiti za nijansu „slabiji“, ali čini se i nešto bolje osmišljen model GX502.

Puna oznaka modela na našem pregledu je GX502GW‑ES002T. Za razliku od ekstremno pretencioznog modela GX531 koji početkom godine otvorio seriju Zephyrus, čini se da je GX502 napravljen za nijansu manje ultimativno. To je, međutim, blagotvorno uticalo na povećanu fleksibilnost i raznovrsnost novog modela.

Da ne zaboravimo, reč je o „gejmerskim“ prenosivim modelima (tj. laptopovima), pa se podrazumeva da su konfiguracije najstrašnije „napucane“ – što je naravno, uvek dobro za računar, ali ne mora nužno da bude dobro za vaš džep.

Digital unboxing

GX531 tako krasi NVIDIA RTX2080 grafika, dok je GX502 “morao da se zadovolji” modelom RTX2070. Pomenutu grafiku 2070 smo, nakon teškog preračunavanja kućnog budžeta u kome su učestvovali svi članovi porodičnog odbora, uspeli da nabavimo za kućni deskop krajem proleća. Za manje obaveštene, pomenimo da se radi o novoj NVIDIA arhitekturi koja, za razliku od GeForce serije (GTX) nudi i najnapredniji ray‑trace rendering u igrama (a i šire). Shodno tome, kartice su označene i novim prefiksom RTX. Da bismo vas umirili, pomenimo da Zephyrus GX502 postoji i u varijanti s RTX2060 karticom (naknadno NVIDIA reizdanje za one koji ne kupuju Tesla automobile, već još voze japanske hibride).

Ipak, naš primerak je bio punokrvni RTX2070, ali računar se ne sastoji samo od grafike, pa da nastavimo s inventarom u kome ćemo preskočiti video s otpakivanjem kartonskih kutija. Procesor je Intel Coffee Lake‑R Core i7‑9750H. Dakle, poslednja generacija procesora (10. tek treba da počne da se ugrađuje u notebook‑ove) i kapitalni primerak sa šest jezgara koji zadatke izvršava u 12 programskih niti. Ko je dao 350.000 dinara za model GX531, slobodno mu „nabijte na nos“ da je njegov procesor „tek osme generacije“.

Da rekapituliramo konfiguraciju, pomenimo 16 GB DDR4 memorije, SSD od 512 GB (Intel‑ov 660p na M.2 interfejsu), gigabitni Eternet, dva WiFi adaptera koja mogu da agreiraju protok, Bluetooth 5.0, a nije beznačajno ni prisustvo HDMI‑ja, čak tri USB 3.1 porta, te jednog USB‑C porta.

Opcije za povezivanje su vrlo raznovrsne – kod kuće spoljni SSD‑ovi mogu na USB 3.1 portove, mnogo veći gejmerski monitor na HDMI 2.0b, a na USB‑C možete oboje – i diskove i monitor, ako ga trenutno ne koristite za dopunjavanje telefona.

Digital gaming

Ruku na srce, u okviru ROG (Republic of Gamers) serije laptopa ima Asus i druge jake adute, recimo ROG Strix SCAR III, čiji procesori idu do Core i9 modela, a RTX grafike napajaju ekran s osvežavanjem od čak 240 Hz, s raspoloživom dijagonalom i od 17“, ali nam se učinilo da je Zephyrus GX502 baš nekako – prava mera. Evo i zašto…

Najpre, to je pravi prenosivi kompjuter s ekranom od 15,6“ (naravno Full HD). Zahvaljujući mudrom izboru materijala i komponenti, težak je tačno 2 kg, a to je tačno ona granica do koje ga prosečni korisnici smatraju prenosivim računarom. Dobro, gejmeri najčešće nisu prosečni korisnici i zarad više snage pristali bi i na veću težinu. Pohvaljujući još jednom izbor i usaglašenost komponenti, konstatujemo da je i rad na baterije znatno duži kod „našeg“ Zephyrus‑a nego kod pomenutih modela. Ako tome dodamo i da je tastatura propisno postavljena uz ekran, ostavljajući mesta za „odmor dlanova“ (palm‑rest) i normalan touchpad, shvatićemo da GX502 nije samo gejmerska mašina. Jednako je dobar i kao vrlo moćna pokretna radna stanica, sposobna da se uhvati u koštac s raznim zadacima kao što je video ili 3D produkcija, ozbiljan live‑broadcasting ili obrada slike.

Zephyrus GX502 je zapravo svestran računar iako je njegovo mesto sigurno u „republici gejmera“. Nesumnjivo da jeste, jer Core i7+RTX2070+16 GB+SSD zaista pruža savršenu udobnost igranja čak i u najzahtevnijim aktuelnim igrama, uključujući i sav komfor u famoznom Fortnite‑u i sličnim aktuelnim tvorevinama tipa „ubij sve i ostani sam“ zbog kojih je i kupljen pomenuti desktop.

Asus Zephyrus GX502 je gotovo uzorno ukomponovan računar koji, sem gejmera uvek gladnih snage, može da opsluži i mnoge druge, veoma zahtevne korisnike

Ako ne verujete, treba da probate i da se uverite sami – spreman sam da uložim svoj Asus Transformer da će GX502 potući desktop koji imate u bilo čemu što probate. Uostalom, na gejmerskim sajtovima i uobičajenim mestima gde se mere frejm‑rejtovi gejmerskih hitova, videćete dosta brojki koje će vas u to uveriti.

Digitalno jasno

Kad se malo „umorite od igranja“ (tj. „omatorite“) onda počinjete da se zanimate i za neke druge stvari. Izlišno je komentarisati rad u bilo kom normalnom kancelarijskom okruženju i aplikacijama, jer GX502 sve to obavlja s manje od 10% snage i ako još uvek ne znate šta znači „ne čekati da računar obavi nešto“, slobodno ga uzmite i za te svrhe.

Stvar s obradom slike, videa ili 3D modelingom je malo ozbiljnija, pa se od prosečnog notebook‑a i ne očekuje da se ozbiljno i redovno bavi ovim zadacima. Kod gejming modela, stvar je sasvim drugačija, pa je ova mašina sasvim spremna da se uhvati u koštac i sa ovim zadacima. Za modeliranje i animaciju se potpuno spreman, a i za video – uz ogradu da će vam možda, ako radite s velikom količinom materijala, dobro doći i neki dodatni, spoljni SSD. Zapravo, u samom računaru ima mesta za još jedan M.2 SSD, pa čak ni to ne mora da vam bude dodatno opterećenje.

Dodatni razlog da se Asus Zephyrus GX502 preporuči i za ove zadatke je činjenica da ga krasi Optronics IPS displej (istina karakterističan za sve vrhunske ROG modele). Iako na prvi pogled deluje prilično standardno s dijagonalom od 15,6“ i FullHD rezolucijom, treba najpre napomenuti da je u pitanju panel s frekvecijom osvežavanja od 144 Hz. Tu karakteristiku će duboko ceniti svi gejmeri koji baš nisu zapeli za 240 Hz kod modela GX531, jer zna se – što je brže osvežavanje, manji je zamor očiju, igra može da prikaže više frejmova (60 fps je već odavno „pasé“), pa iskusan gejmer može brže da reaguje i da pobije mnogo više njih pre nego što i sam bude ubijen. Naravno, više frekvencije osvežavanja prijaju svima, pa čak prijaju na podsvesnom nivou i onima koji o tome ne znaju mnogo ili se ne zamaraju previše misleći o tome.

Digitalno svestrano

Karakteristika koju će svi sigurno primetiti je da su boje veoma jasne, kontrast i sivi klin vrlo uniformni i da se, jednostavno, na ekranu vidi mnogo više detalja i nijansi nego što je to uobičajeno. Tajna je u tome što je ekran već kalibrisan i nosi Pantone sertifikat. Dakako, profesionalci znaju da je „svaki ekran – svoja slika“, ali je prethodna kalibracija svakako mnogo bolja od nikakve, a pogotovo je bolja od proizvoljnog igranja podešavanjima za osvetljenje, kontrast, saturaciju, gamu i još kojekakve tastere s kojima nisu svi baš familijarni.

Ako svemu ovome dodamo i pristojne zvučnike, začuđujuće dobru autonomiju s obzirom na performanse i vrlo efikasan (i tih) sistem za hlađenje, Zephyrus GX502 zaista postaje uređaj za svaku preporuku – ne samo gejmerima, već i širokom spektru drugih zahtevnijih korisnika. Ukoliko mislite da je cena od 275.999 dinara za to previsoka – mislim da se varate. Pokušajte, po istoj ceni, da sastavite desktop računar sličnih karakteristika (ne zaboravite monitor). Sumnjam da ćete uspeti…

Korisna adresa: asusplus.rs