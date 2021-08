The Chessmaster: Lice s naslovnice

Jedno od možda najpoznatijih lica kada je PC gejming u pitanju jeste Chessmaster, zvezda igre The Chessmaster 2000 iz daleke 1986. godine.

Prvi nastavak, koji je razvio The Software Toolworks, će tokom narednih decenija izrasti u mnogo drugih – čitavu jednu franšizu. Poslednji deo je izašao 2007. godine, a mnogi je opisuju kao solidnu seriju, posebno za ljubitelje šaha.

Na hiljade ljubitelja video igara je u vezi sa ovom igrom upamtilo još nešto – lice starca koji je godinama u njih piljio s omota svake nove Chessmaster igre. Tako je bilo sve do 2002. i nastavka Chessmaster 9000. Do tog trenutka su njegovo lice videli milioni, ali je malo ko znao da se zove Will Hare, te da se radi o američkom glumcu koji je između ostalog igrao i u horor klasiku Silent Night, Deadly Night iz 1984. godine. Najpoznatiji je ipak kao Old Man Peabody iz prvog nastavka serijala Back to the Future.

Kada se pojavio na omotu The Chessmaster 2000 bilo mu je sedamdeset godina, a ista fotografija je korišćena u narednih šesnaest godina. Hare je preminuo 1997. godine, ne u postelji, već na pozornici, a njegovo lice je ostalo urezano u sećanja mnogih.

Izvor: Kotaku

Podelite s prijateljima

Tweet