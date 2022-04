The Elder Scrolls Online: Besplatno do 26. aprila

Igra The Elder Scrolls Online iz ZeniMax Online Studios je masivni multiplejer koji izlazi u susret svim ljubiteljima strategije i fantazije, a može da se isproba potpuno besplatno sve do 26. aprila.

Probni period omogućava da se istražuje bez izdvajanja novca, a napominje se da je igra u junu 2021. godine dobila nova ažuriranja, a s njima i dnevne izazove za igrače – takozvane „Endeavors“, ali i nove mogućnosti za korišćenje valute u okviru igre kojom se kupuju različita pomagala.

Ispunjavanjem Endeavors izazova igrači dobijaju nagrade u obliku zlata, te poena za iskustvo, ali i valutu Seals of Endeavor kojom mogu da kupuju predmete koji su ranije bili dostupni samo ako se na igru potroši pravi novac. Endeavors zadaci su aktivnosti koje igrači inače obavljaju u igri – Steal or pickpocket items, Complete quests, Defeat enemies using Class or Weapon abilities, Sell items to vendors, Craft different types of items, Defeat different types of monsters, Harvest resource nodes – što znači da neće ulagati dodatne napore da bi se dokopali nagrada.

The Elder Scrolls Online se bitno popravio od kad se pojavio 2014. godine, a igrači ističu da je razlika između prve i današnje verzije skoro pa neverovatna. To je sasvim dovoljan razlog da se iskoristi besplatni probni period.

