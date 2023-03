The Sims 4: Legendarna lokacija iz The Last Of Us

Nedavno se završila prva sezona serije The Last of Us, pa obožavaoci traže slične sadržaje kojima će prekratiti vreme do druge. Oni koji vole i igraju The Sims 4 problem rešavaju na drugi način.

Jedna ljubiteljka serije i igre je tako napravila gradić u kojem žive Bill i Frank, a rezultat je više nego impresivan. Kreatorka po imenu Isambardy je iskoristila običan lot dimenzija 64×64, a tu je smestila i crkvu, kuće, zaštitnu ogradu. Nije sve savršeno, ali je imitacija više nego zadovoljavajuća. Posebno je impresivan enterijer Billove kuće, budući da nameštaj i tapete liče na original. Tu je i podzemni bunker, te oprema za nadgledanje. Parcela na kojoj rastu jagode je u dvorištu.

Lokacija može da se preuzme u The Sims 4 galeriji ako se iskoristi ID Isambardy, što će ublažiti tegobe izazvane krajem sezone. Druga je srećom potvrđena, a postapokalipsa do tada može da se igra upravo u The Sims 4.

Izvor: GameSpot

