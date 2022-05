The Sims 4: Stižu dva nova paketa

The Sims 4 sprema razne dodatke, a kako bi zadržao stare i možda privukao neke nove igrače. Svaka igra traje jedino ako ne stoji u mestu, a to posebno važi za one koje imitiraju život.

U pitanju su Moonlight Chic i Little Campers dodaci koji dopunjavaju i popravljaju atmosferu igre koja već godinama zabavlja one koji uživaju u simuliranim životnim situacijama. Moonlight Chic nas vodi u Pariz, a najpre se fokusira na večernje toalete onih koji bi da prošetaju ovim gradom. Little Campers Kit s druge strane bira prirodu i na aktivnosti izvan kuće, pa podseća na prvi The Sims 4 Game Pack – Outdoor Retreat.

Prošlo je celih osam godina otkad se pojavio The Sims 4, pa je sve više onih koji se žale da im fale nove mogućnosti. Nove ekspanzije i dodaci su neophodni da bi se održalo interesovanje igrača, jer je u igri, kao i u životu, neophodan izbor.

Izvor: Kotaku

