The Void se u velikom stilu vraća u industriju VR zabave

Kreator tematskog VR parka „Evermore“ (Plezent Grov, Juta), vrhunske VR opreme i naslova kao što su: Avengders: Damage Control, Star Wars- Secrets of the Empire i Ghost-busters: Dimension, The Void, vraća se na VR scenu u velikom stilu.

VR investitor koji puno ulaže

Investitor značajnih VR projekata, The Void, koji je uložio milione dolara u kreativu i parkove zabave u Americi i bio podržan od strane investitora Disney i Comcast, usled pandemije Covid 19 je raskinuo ugovore sa pomenutim kompanijama i zapao u dugove koji su ga prinudili da posao proda kompaniji Hyper Reality Partners (HRP).

HRP je sačuvala ključne zaposlene koji su radili za The Void, uključujući kreativnog direktora Kurta Hikmana i vp-ove sadržaja, Džejsona Hauarda i Stiva Šejkena. Međutim, na sajtu kompanije najavljuje se da ovih dana The Void i HRP ulaze u period brze ekspanzije i traže talentovan tim budućih članova i saradnika.

The Void je u prošlosti potrošio milione dolara razvijajući tzv. „Oculus- based“ slušalice, VR pribor i rančeve. Nakon stopiranja projekta Evermore, zbog nedostatka sredstava za njegovo održavanje, Gradonačelnik Plezent Grova, Majkl Danijels, komentarisao je da obim i veličina Evermore-a nadilaze i veličinu zemlje koju je The Void kupio za zabavni VR park i prihode koje je trebalo da napravi, s obzirom na veličinu investicije.

The Void danas ima u planu da, u narednih godinu dana, lansira još savremeniju VR opremu. Osim toga, u planu je i otvaranje novih mesta zabave, koji više neće biti VR parkovi, ali će biti obogaćeni zanimljivim restoranima sa hranom i pićem. Prva lokacija se, navodno, očekuje u Las Vegasu.

