Tile-ove nove QR nalepnice nude praćenje bez Bluetooth-a 

Tile je objavio nalepnice sa QR kodom dizajnirane da vam pomognu da povratite izgubljene stvari bez potrebe da odate tačno gde se nalazite.

Tile-ove dizajnirane da ponovo ujedine korisnike sa izgubljenim stvarima, a da pritom čuvaju osetljive informacije

Tile’s Lost and Found etikete su nalepnice koje se mogu zakačiti na bilo šta sa ravnom površinom i mogu se koristiti za ponovno spajanje izgubljenog predmeta sa vlasnikom. Nalepnice zaobilaze potrebu za Bluetooth vezom: Kada registrujete nalepnice u aplikaciji Tile, svako ko skenira QR kod moći će da vidi vaš broj telefona, koji može da koristi da (nadamo se) vrati vaš izgubljeni pametni telefon, futrolu za slušalice ili šolju za kafu. Tile’s Lost and Found nalepnice mogle bi biti dobra opcija za ljude koji traže više bezbednosnih načina da prate svoje stvari. Pošto nalepnice Lost and Found ne sadrže nikakvu elektroniku, osoba koja je pronašla vaš predmet neće znati vašu lokaciju. Ali u isto vreme, nećete moći ni ručno da pratite svoje stvari.

Za korisnike koji žele da dodaju dodatni sloj zaštite, Tile predlaže korisnicima da postave jedinstveni email ili da koriste drugi broj telefona, kao što je Google Voice broj, kada postavljaju svoju Tile nalepnicu. Na ovaj način, svako ko pronađe vaš izgubljeni posed može da vas kontaktira bez otkrivanja vaših ličnih podataka za kontakt. Ranije ove godine, Tile je objavio Scan and Secure, funkciju koja omogućava korisnicima da znaju da li ih Tile Bluetooth tracker prati. Softver poput Scan and Secure postao je popularan među kompanijama koje proizvode uređaje sa omogućenim Bluetooth-om nakon pritužbi korisnika da ljudi koriste uređaje za praćenje da bi uhodili druge.

Tile preporučuje ove nalepnice za manje neophodne stvari koje ne biste želeli da izgubite, ali bez kojih vam se život ne bi nužno raspao. Nalepnice Tile’s Lost and Found koštaju 15 dolara za tri lista, od kojih svaka sadrži pet nalepnica, što čini cenu po nalepnici 1 dolar. U saopštenju za javnost, izvršni direktor Life360 Kris Hals rekao je: „Ovo je prvi od mnogih koraka koje zajedno Life360 i Tile preduzimaju kako bi vam olakšali svaki dan da ostanete organizovani, povezani sa članovima porodice i bezbedni”.

Izvor: Zdnet

Podelite s prijateljima

Tweet