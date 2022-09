Huawei nova 10 Pro – Vlogerski telefon

Možda nije fer svestrani uređaj kao što je Huawei nova 10 Pro svrstavati u tako specifičnu dimenziju, ali on će definitivno prijati poklonicima društvenih mreža i mlađim naraštajima

Naslednik Huawei nova 9 telefona u višoj srednjoj klasi zove se nova 10 Pro. U nekim stvarima su dva telefona veoma slična, ali su u ključnim segmentima načinjeni ogromni pomaci, ne samo teorijski već i u praksi.

Po pitanju dizajna i izrade, uređaji su prilično slični, ali to uopšte nije loše, naprotiv. Kvalitet izrade i dizajn su dostigli veoma visok nivo u prethodnoj generaciji, a sada je to podignuto na nešto viši nivo. Tako nova 10 Pro stiže u predivnim izdanjima, s peskiranim leđima, izuzetno dopadljivim srebrnim i crnim bojama (potonje posebno iznenađuje jer su crni telefoni obični veoma slični), valovito-zakrivljenim OLED ekranom visoke rezolucije i dijagonale 6,78 inča.

Druga stavka, koja je praktično neizmenjena, jeste bazični hardver – i to opet nije loše budući da su ove godine telefoni uglavnom gori od prošlogodišnjih i da smo veoma često zazivali čipset poput Snapdragon-a 778G zbog objektivno dobrog odnosa performansi i potrošnje, naročito u modelima srednje klase, za koje je bio gotovo idealan izbor, da bi nestao u prvoj polovini 2022. U ovom telefonu se koristi njegova 4G verzija pošto Huawei iz svima znanog razloga ne sme da prodaje 5G tehnologiju na evropskim tržištima. No, sada je skladište udvostručeno na 256 GB, i u kombinaciji sa solidnih 8 GB RAM-a performanse telefona su veoma dobro zaokružene.

Još jedna stavka koja nije dozvoljena Huawei-u jeste Google (makar zvanično), odnosno standardni Android, tako da se kineski gigant preorijentisao na svoj mobilni ekosistem (HMS) i operativni sistem EMUI 12. Već smo puno puta pisali o tome kako iskoristiti mogućnosti ovog sistema, i u krajnjoj liniji, kako doći do pristupa Google sistemu i aplikacijama putem Gspace aplikacije. Drugim rečima, korisnici koji budu uložili ne više od par minuta u informisanje o ovim mogućnostima neće ni osetiti nedostatak Google rešenja.

EMUI 12 sistem na nova 10 Pro telefonu

Sada stižemo do najznačajnijih unapređenja. Imamo veoma interesantan sistem kamera, pre svega prednjih. Da, dobro ste pročitali. Napred se nalazi kamera od 60 MP sa autofokusom plus jedna od 8 MP. Zahvaljujući ovom sistemu dobijamo prednju kameru veoma zanimljivih mogućnosti, koja ima autofokus i optički zum. Povrh toga, u ponudi su brojne opcije za snimanje videa u rezolucijama sve do 4k, pri čemu ima i kombinovanja prikaza prednje i zadnje kamere, zahvaljujući čemu nova 10 Pro i dobija epitet iz naslova.

Selfi kamera: regularni, širokougaoni i 2x zum modovi (da, na prednjoj kameri)

Sistem zadnjih kamera je takođe veoma dobar. Imamo glavni senzor od 50 MP sa faznim autofokusom, ultraširokougaonu kameru od 8 MP i senzor dubine od 2 MP. Rezultat su veoma dobre fotografije u praktično svim uslovima. Ukupno gledano, ceo sistem je sasvim solidan i po pitanju kamera nudi veoma dobre mogućnosti, od kojih su neke veoma raskošne i sasvim posebne.

Snimci Huawei nova 10 Pro telefona

Najzad, baterija od 4500 mAh obećava dobru autonomiju, posebno imajući u vidu Huawei-evu tradiciju izvlačenja maksimuma iz bilo kakvog kapaciteta baterije. U praksi je i dalje tako, a nova 10 Pro podiže iskustvo za letvicu više zahvaljujući superbrzom punjaču od 100 W koji se, gle čuda, isporučuje u pakovanju. Pritom, punjač podrazumevano puni bateriju snagom od 66 W, a ukoliko korisnik želi punu snagu punjenja, treba da dodirne ekran tokom punjenja da to potvrdi, sve da bi se osigurala trajnost baterije. Zaista, kada imamo situaciju da se telefon puni za 10 do 20 minuta, brzina više nije tako kritičan parametar i veoma nam je drago što smo dočekali tu eru uređaja.

Ukupan utisak o telefonu je veoma dobar. Uređaj je veoma dopadljiv, nudi vrlo korektnu i zaokruženu platformu, kao i neke veoma specifične mogućnosti koje će, slutimo, veoma imponovati mladima. Ni pristup Google servisima nije nikakav bauk. Stoga je ovaj uređaj veoma lako preporučiti.

