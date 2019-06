Tojotin robot-košarkaš postao Ginisov rekorder

Toyota je ušla u Ginisovu knjigu rekorda, objavljeno je na njihovom zvaničnom blogu – a dostignuće nije imalo nikakve veze s automobilima. U 2017. godini, tim inženjera iz kompanije je smatrao da bi bilo zabavno koristiti svoje slobodno vreme za kreiranje robota košarkaša koji bi mogao da pogodi koš u svakom pokušaju.

Do aprila 2019. godine, predstavili su svoju treću iteraciju robota, koju su nazvali CUE3, a sledećeg meseca, robot je pokušao – i uspeo – da postavi Ginisov rekord za „najuspešnija košarkaška slobodna bacanja od strane humanoidnog robota (uz ljudsku pomoć).“

Prvi cilj tima za pokušaj postavljanja svetskog rekorda bio je 1.000 koševa, koje je CUE3 lako ostvario, tako da su postavili novi cilj: 2020, simbolična cifra u znak nadolazeće Olimpijade u Tokiju. Posle toga odlučili su da stanu, iako robot još uvek nije promašio nijedan koš.

Koliko god da je impresivno to dostignuće, CUE3 čak nije ograničen samo na slobodna bacanja. AI koji pokreće robota koristi povratne informacije od kamera da bi odredio udaljenost CUE3 robota od koša i prilagodio šut u skladu sa tim, što znači da on takođe može da postigne koš sa linije za tri poena, pa čak i sa centra terena. Sve to može da uradi i desnom i levom rukom.

„Osećam da sada ima više prilika za one koji žele da isprobaju nešto novo“, rekao je vođa projekta Tomohiro Nomi u video snimku za Ginisov rekord, „tako da ću biti veoma srećan ako neko ovo gleda i misli: Želim da radim nešto novo.“

Izvor: Futurism

