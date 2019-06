BMW planira da ima 25 električnih automobila do 2023. godine

Kao i mnogi njegovi rivali, BMW je prihvatio budućnost transporta koja gotovo sigurno uključuje električne automobile. Kompanija je najpoznatija po tome što je na tržištu napravila neke od najboljih sportskih automobila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, ali je takođe uložila veliki novac u napajanje električnih vozila. BMW je najavio da će do 2023. godine na ulicama i putevima biti 25 električnih vozila.

Ovo nije prvi put da čujemo za ovaj cilj od 25 električnih vozila od BMW-a, međutim, kompanija je revidirala svoj vremenski okvir. Ranije je to očekivao do 2025. godine, međutim sada BMW je rekao da će to biti moguće do 2023. godine. To je ono što ne čini kompaniju previše zabrinutom zbog prelaska na električna vozila, kaže BMW CTO Klaus Frohlich. Većinski razlog je zbog fleksibilne arhitekture na kojoj BMW radi. Modularni pristup znači da se ista šasija može koristiti za gasni, hibridni ili potpuno električni pogon na istoj fabričkoj liniji.

Štaviše, BMW takođe gradi sopstvene električne komponente, tako da ne mora previše da se oslanja na lanac snabdevanja. Mnogi će sigurno biti zainteresovani da vide da li će BMW postići svoj cilj da na tržištu ima 25 električnih vozila do 2023. godine.

Izvor: Ubergizmo

