TOP 50 – Izabrali smo najbolje sajtove u Srbiji

Tradicija dodele nagrada PC Press-a duga 22 godine se nastavlja. Izabrali smo najbolja onlajn mesta na domaćem internetu. Kada su internet sajtovi u pitanju, podelili smo nagrade u šest kategorija. Kao i uvek, nije reč o rang listi, već o spisku o pet najboljih sajtova unutar kategorije, gde najpre biva istaknut “prvi među jednakima” koji je ponajviše impresionirao, dok su ostali navedeni abecednim redom.

U kategoriji Vesti i mediji, najveći broj bodova je odneo sajt beta.rs, koji je od običnog informativnog agencijskog sajta porastao u moderan news portal, koji čitaocima pruža kompletan pregled domaćih, regionalnih i svetskih vesti, i to od politike, ekonomije i sporta do zanimljivosti. U ovoj kategoriji su takođe priznanja poneli bbc.rs, lokalni servis britanske medijske kuće, zatim mondo.rs, portal koji je u samom vrhu po čitanosti u Srbiji, vice.com, koji je informacije i koncept vesti doneo u jednom drugačijem ruhu na lokalnoj platformi koja podrazumeva istraživačko novinarstvo nove generacije. Najzad, listu u ovoj kategoriji kompletira pistaljka.rs, čiji je slogan “Prijavite korupciju bez straha”, te svojom misijom i uspešnim istraživačkim radom svakako zaslužuje da bude prepoznat, a dodatni bonus je što je sadržaj sajta dostupan na ćirilici, latinici i na engleskom jeziku.

Rastuća važnost kategorije eMarket se najbolje ogleda u činjenici da elektronska trgovina raste brzom stopom. U samom vrhu kategorije je dijaspora.shop, koji pomaže svima koji su otišli da potraže sreću negde drugde da lako i brzo kupe i plate robu koja će biti isporučena na domaću adresu. Zatim je tu delfi.rs, sajt verovatno najbolje knjižare u Srbiji, limundo.com, koji zaista predstavlja čitav svet za sebe zajedno sa sestrinskim kupindo sajtom, dok ljubitelji sporta i sportske opreme sasvim sigurno nešto za sebe mogu pronaći na n-sport.net sajtu. Konačno, tu je i prodavnicaalata.rs za sve one koji vole da “majstorišu”, ili im je prosto potreban alat određenog tipa.

Poslovni i društveni servisi su široka kategorija koja obuhvata ono što može koristiti i privredi i građanima. Najviše bodova u kategoriji je odneo veoma popularan sajt cenoteka.rs, koji olakšava (i pojeftinjuje) svakodnevnu potragu za osnovnim životnim namirnicama, uz obaveštenja o sniženjima, akcijama i slično. Sajt cityexpert.rs dokazuje da nije samo kupovina sitnih namirnica moguća iz fotelje, već da se i nekretnine mogu pregledati brzo i lako, uz bogatu primenu multimedijalnih alata nove generacije. Značaj sajta euprava.gov.rs ne treba posebno dočaravati, dok je kamatica.rs veoma popularan sajt za sve one koji žele da prate informacije vezane za bankarsko-finansijski sektor. Najzad, svi koji žele nešto više od osnovne usluge i uz to vode računa o zdravoj ishrani su dobili interesantan mojapijaca.rs servis, koji olakšava dolaženje do prirodno odgojenog, ekološki podobnog i organski sertifikovanog proizvoda.

Obrazovanje i kultura zauzimaju posebno mesto na našoj listi Top 50 najboljih onlajn stvari u Srbiji. Protekle godine mogli ste da se podsetite kako izgleda druženje u redovima za posetu muzeju, a ponovno otvaranje Narodnog muzeja u Beogradu bilo je povod i za restauraciju sajta narodnimuzej.rs koji, pored pomenute ustanove, podržava i Galeriju fresaka, Muzej Lepenski Vir, Arheološki muzej Đerdapa i Muzej Vuka i Dositeja. Portal edukacija.rs okuplja ciljnu grupu kojoj je zajednički interes neki od oblika obrazovanja: osnovnoškolsko, srednjoškolsko, fakultetsko, neformalno… “Mesto za drugačije sadržaje”, kako za sebe u podnaslovu kaže portal kultivisise.rs, jedan je od zanimljivih sajtova koji nudi bogate i raznovrsne sadržaje, tako dragocene u vreme vladavine površnih opaski na društvenim mrežama. Link Grupa je tržišni lider na polju agilnog obrazovanja na najvažnijim poljima na svetu kao što su informacione tehnologije, poslovanje, marketing, dizajn, pa stoga ne čudi što se sajt savremena-osnovna.edu.rs našao na našoj listi. Najzad, u moru bizarnih vesti i predvidivih medijskih tema, među stalnim informacionim “kampanjama” koje (kontrolisano) izbijaju na društvenim mrežama i sadržajima koji se zapravo nikoga ne tiču, sajt naukakrozprice.rs predstavlja nešto drugo – kreativne i zanimljive priloge inspirisane naučnim saznanjima o svetu.

Dom i zabava je ništa manje raznovrsna kategorija, sa brojnim sajtovima koji su se žestoko nadmetali. Ipak, na kraju su se neki morali izdvojiti. Sajt balkanrock.com je regionalni portal magazinskog tipa, po uređivačkoj politici blizak svetskim muzičkim magazinima. Osnovan je krajem 2006. godine sa vizijom da postane mesto okupljanja za sve ljubitelje rokenrola, metala, panka i alternativne muzike u regionu bivše Jugoslavije. Portal lekarinfo.com je nastao kao projekat istoimenog udruženja lekara osnovanog u Nišu sa ciljevima edukovanja, informisanja, širenja zdravstvene kulture i zdravih životnih navika. Na našoj listi našao se i portal luxlife.rs koji se bavi svetom luksuza i svime što to prati. Sajt najboljamamanasvetu.com posvećen je majkama, posebno mladim, a istrajnost potvrđuje kontinualni rad sajta koji donosi informacije vezane za trudnoću, roditeljstvo, ishranu, ali i razne ideje kako urediti dom, kako kroz igru podsticati razvoj deteta i slično. Blog savourytrips.com je posvećen putnicima gurmanima – gde putovati, šta videti, ali i gde najbolje jesti. Vlasnica bloga je Suzana Jovanović, koja je ljubav prema kuvanju iz najranijih dana dopunila ljubavlju prema putovanjima kreirajući na taj način veoma interesantno i specifično mesto na internetu.

Sport i (avan)turizam su uvek tema koja privlači ogroman broj korisnika. Među brojnim sajtovima ovog tipa se izdvaja mozzartsport.com, veoma dobro poznat sportski portal nastao 2011. godine, koji radi u okviru kompanije Mozzart. Reč je o ultimativnoj destinaciji za sve entuzijaste kada je svet sporta u pitanju. Putovanja.info je specifičan sajt koji objedinjuje informacije o potencijalnim destinacijama, nudeći korisnicima mogućnost da kroz komentare, utiske, foto ture i putopise predstave mesta na kojima su boravili. Slično se može reći i za runawaytravels.rs, turistički sajt koji je nastao inicijativom trkača da se ovaj sport promoviše kroz putovanja, druženje i zabavu. Dotle, selo.rs je prezentacija udruženja koje ima za cilj da objedini seoske turističke ponude iz čitave Srbije. Ne samo da je reč o jednom od najposećenijih turističkih sajtova, već on ima izuzetnu ulogu u promociji seoskog turizma, čime čini uslugu kompletnom društvu. Najzad, sportklub.rs je dobro poznati sajt koji prati brojne Sportklub kanale, ultimativnu destinaciju kada su sportski mečevi u pitanju.

