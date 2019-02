Sedam razloga zašto je JavaScript savršen izbor ako želite da postanete web programer

Zbog odličnih zarada i velikih beneficija, kao i mogućnosti brzog zaposlenja, web programiranje danas spada u jedno od najprivlačnijih zanimanja . Kada se tome doda i da se do znanja koja omogućavaju da od programiranja za web zarađujete dolazi relativno brzo, ne čudi što i ljudi koji nemaju nikakvo programersko iskustvo ozbiljno razmišljaju o karijeri u ovoj oblasti.

Međutim, jedno pitanje muči početnike: Koji programski jezik najpre učiti?

Odgovor na njega je lakši nego što ste mislili. Dovoljno je da bacite pogled na browser ili aplikaciju u kojoj čitate ovo i zapitate se zašto izgleda tako? Razlog je JavaScript.

Reč je o jednoj od najpopularnijih tehnologija današnjice: milioni video-igara, aplikacija i web sajtova postoje upravo zahvaljujući JavaScriptu. Takođe, neke od najuspešnijih kompanija kakve su Uber, PayPal i Netflix koriste za svoje aplikacije ovaj jezik zbog njegovih mogućnosti i jednostavnosti. Napokon: ne možete se smatrati ozbiljnim web programerom ukoliko ne poznajete JavaScript.

Donosimo vam 7 razloga koji će vas uveriti da je JavaScript idealan početak ukoliko želite da se bavite web programiranjem.

1) Lak je za učenje

Čak i ako nemate programerskog iskustva, JavaScript možete savladati za relativno kratko vreme, tj. za 12 meseci intenzivnog učenja. Sintaksa ovog jezika je prilično jednostavna i laka za usvajanje, čak i za potpune početnike.

2) Odlična osnova za učenje novih jezika

Ne samo da je lak za usvajanje nego je JavaScript odlična osnova za učenje novih programskih jezika. Jednom kada savladate njegovu sintaksu, lako ćete razumeti i ostale tehnologije.

3) Ima ga svuda

Ono što je među jezicima engleski, to je JavaScript za web programere – univerzalna tehnologija koja se koristi na najrazličitijim platformama: browserima, mobilnim i desktop aplikacijama.

4) Zabavan je i interaktivan

Sve one zabavne stvari na kompjuteru kao što su animacije, video-igre i interfejs rezultat su primene JavaScript tehnologije. Zahvaljujući ovom jeziku moći ćete da kreirate šta god vam padne na pamet.

5) Brzo do posla

Razvoj interaktivnih web sajtova i aplikacija danas je u ekspanziji. Otuda je i potražnja za JavaScript stručnjacima izuzetno velika. Situacija je takva da sve više kompanija svoje poslovanje prebacuje u digitalnu sferu, a sa druge strane, nema dovoljno obučenih web programera, pa pojedinci koji poznaju JS tehnologiju nemaju problema sa nalaženjem posla.

6) Dobro je plaćen

Zbog velike potražnje, JS stručnjake prate i velike zarade. One su i do nekoliko puta veće od prosečnih plata u Srbiji. JavaScript programer kod nas može ostvarivati zaradu od 769 do 2.544 evra u zavisnosti od iskustva, a u SAD zarade iznose od 74.000 do 130.000 dolara godišnje. Bez obzira na to da li izaberete da radite u inostranstvu ili kod nas, bićete dobro nagrađeni.

7) Stalno se razvija

Ovaj programski jezik se stalno usavršava, što znači da postoji bezbroj prilika za učenje i napredovanje. Jednostavno, sa njegovim razvitkom i širokom upotrebom, posao web programera vam nikada neće dosaditi.

Dakle, ukoliko ste razmišljali o karijeri u web programiranju, ali niste sigurni sa kojim jezikom da počnete, razmislite o JavaScriptu. Za one koji još uvek nisu potpuno sigurni, donosimo i bonus razlog.

Najbolji način da naučite JavaScript

Kada je reč o učenju web programiranja, najbrže se napreduje uz kontinuiran rad sa posvećenim predavačima . Kod nas ITAcademy ima u svojoj ponudi novi program za Frontend JavaScript Development , koji vam omogućava da usvojite praktična i napredna znanja za 12 meseci školovanja online ili od kuće . Takođe, bićete u prilici da steknete međunarodne sertifikate kao potvrdu vašeg znanja poslodavcima iz Srbije i sveta.

