TOP 50 – Ko su dobitnici specijalnih nagrada za 2018. godinu?

Ne može se sve u životu podvesti pod kategoriju. Stoga, iz sasvim razumljivih razloga, postoje specijalne nagrade koje se dodeljuju tradicionalno tokom svakog TOP 50 izbora. One se dodeljuju za posebna ostvarenja i dostignuća koja su uticala na kvalitet naših života i kvalitet korišćenja interneta. Srećom, i ove godine smo imali puno kandidata za specijalna priznanja.

Digital Life – Digitalizacijom do kvalitetnijeg života

Dobitnik specijalne nagrade Digital Life za 2018. godinu je Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije. Ovu nagradu dodeljujemo za uvođenje instant platnog sistema. Reč je o najsavremenijem platnom sistemu koji će raditi neprekidno i omogućavati prenos novčanih sredstava u roku od samo nekoliko sekundi. Na uspostavljanju ovog sistema guverner NBS i njen tim radili su gotovo dve godine i on predstavlja jedan od najznačajnijih projekata Narodne banke Srbije ikada. Puštanjem u rad IPS NBS sistema, Narodna banka Srbije stala je rame uz rame sa najznačajnijim finansijskim institucijama u svetu. IPS NBS sistem značajno će olakšati prenos novčanih sredstava kako građanima, tako i privredi.

Specijalna nagrada RNIDS

Za 2018. godinu, RNIDS dodeljuje nagradu domenu мотрио.срб, na kome globalni automobilski brend Renault Nissan Slovenija razvija svoje poslovanje u Srbiji. Ovo je odličan primer kako se na pravi način koristi srpski jezik i ćiriličko pismo na internetu – u skladu sa tržištem na kome se posluje. Kako većina jezika koji se govore u Srbiji spada u “manje jezike”, podrška pripadajućim pismima je utoliko značajnija. Specifična latinička slova ovih pisama su sada podržana u okviru .RS domena, a od marta 2019. će biti podržana i ćirilička u okviru .срб domena, čime će naši nacionalni domeni podržavati pisma čak 19 jezika. Fondacija “Registar nacionalnog internet domena Srbije”, skraćeno RNIDS, upravlja registrom naziva nacionalnih internet domena .RS i .СРБ i internet infrastrukturom od posebnog značaja za funkcionisanje interneta u Srbiji, koja obezbeđuje da nacionalni internet domeni besprekorno funkcionišu.

Digital Biz – Unapređenje poslovanja kroz digitalnu transformaciju

Misija kompanije Yunet, dobitnika novoustanovljene nagrade Digital Biz, jeste da stvara digitalni svet koji postaje stil života zadovoljnog korisnika, ističu u ovoj kompaniji kao njihov glavni moto. Upravo je kompanija Yunet jedan od prvih internet servis provajdera koji uspešno posluje na tržištu Srbije više od 25 godina, postavivši od prvog dana visoke standarde i stalno unapređujući portfolio usluga koje prilagođava potrebama tržišta. Kompanija je zahvaljujući odanosti tradiciji, vernosti svojim vrednostima i klijentima, kao i profesionalnom timu stekla prepoznatljivost na tržištu, što je i razlog da Yunet dobije ovu specijalnu nagradu. Pored pružanja usluga, Yunet-ovi klijenti često ističu i savetodavnu ulogu ove kompanije, jer u svakom trenutku mogu da im se obrate i dobiju odgovor i pomoć na sva pitanja u oblasti ICT-a. Uz sve to, za Yunet ne važi ona stara “obućar ima najgoru obuću”, naprotiv – i danas ga predstavljaju osvežen brend, savremen portfolio usluga, profesionalan sajt i sjajna podrška na društvenim mrežama.

Digital Edu – Unapređenje digitalnog obrazovanja

Specijalnu nagradu Digital Edu dodelili smo kompaniji Endava, koja je pre svega neverovatno uspešan startap. Počeli su 2001. sa svega tri zaposlena, a 2018. ih imaju skoro 500. Endava ima pet ključnih programa razvoja karijere IT stručnjaka: U fazi studiranja: Endava na Matematičkom fakultetu drže kurs na master studijama na temu testiranja softvera i upravljanje projektima sa naglaskom na agilne metodologije. Na Elektrotehničkom fakultetu godinama daju stipendije za školovanje na odseku Softverskog inženjerstva za “prvog ispod crte”. Sarađuju sa studentskim organizacijama na projektima približavanja studenata i kompanija kao što su Job Fair, Soft Skills Academy i Open IT.

Kroz program stručnih praksi: Praktikant dobija mentora u okviru živog projekta za klijenta, na kojem provodi do 3 meseca pre dobijanja ugovora o radu. U toku 2018. godine Endava je primila 60 mladih inženjera kroz svoj program prakse. Razvoj karijere: Od početnika do seniora se stiže radom na projektima, gde se po pravilu primenjuju agilne metodologije razvoja softvera i gde se usvajaju najbolje industrijske prakse, a od strane kompanije se obezbeđujw soft skill. Razvoj karijere za seniore: Endavin odgovor na pitanje šta ljudi u IT-ju mogu da rade kada imaju 10, 20 ili više godina iskustva. Jedan pravac karijere je usmeren na napredak u tehničkim oblastima, kao što je enterprise arhitektura sistema i rad na kompleksnim sistemima klijenata koji su multinacionalne kompanije sa razvijenim tehničkim ekosistemima. Drugi pravac je projektni, timski i komercijalni menadžment gde se ljudi delimično udaljuju od direktnog rada na tehničkim poslovima i specijalizuju za menadžerske discipline. Poseban deo odnosi se na program “vraćanja” IT zajednici, kroz deljenje znanja i iskustva i sa studentima i sa seniorima, uz organizovanje niza radionica.

Specijalna nagrada mCloud – Doprinos razvoju Webi IT zajednice

wpserbia.rs, Milan Ivanović

mCloud, lider u oblasti hosting usluga na domaćem tržištu, od prošle godine dodeljuje specijalnu godišnju nagradu za najveći doprinos razvoju Web i IT zajednice. Cilj ovog priznanja je da skrene pažnju na zaslužne pojedince i grupe koji su uvek nekako u “bekstejdžu”, a zapravo bez njih ne možemo.

Nagrade za najbolje sajtove i online stvari uvek preuzimaju urednici tih sajtova, agencije, direktori, marketing menadžeri. A da li su samo oni zaslužni za uspeh nekog sajta? Da se podsetimo – svaki sajt zapravo čine najmanje tri elementa bez kojih ne može da se očekuje uspeh:

sam sajt – ideja, sadržaj, dizajn…

hosting, koji obezbeđuje da sajt bude uvek dostupan,

programeri, koji su taj sajt napravili tako da bude funkcionalan.

Vlasnici i urednici sajtova uvek su “frontmeni Web benda”. Međutim, gde su tu zasluge za ostale koji su neophodni za uspeh? Prvenstveno mislimo na programere i zajednicu, bez kojih ni ljudi u mCloud-u, ni vlasnici sajtova, ne bi mogli da budu uspešni. Mainstream-u, kao hosting provajderu, je dovoljna nagrada to što se skoro uvek ispostavi da se dobar deo sajtova koji dobiju nagradu Top 50 hostuje upravo na njihovim serverima. Ovom nagradom Mainstream želi da istakne pojedince i grupe koji su uvek u pozadini.

Da li znate da WordPress platformu danas koristi više od 33 odsto sajtova širom sveta (među tim sajtovima nalaze se The New York Times, The Time, The White House, open.NASA, Mashable, BBC America, The Rolling Stones, TechCrunch i mnogi drugi), a da je sam WordPress besplatno, open source rešenje koje razvija zajednica? Da su za uspeh nekih od nagrađenih sajtova zaslužni ljudi i iz Srbije koji nesebično dele znanja i da je možda baš vaš Webmaster učio od njih ili je zaslužan za njegov razvoj. Pitajte ga da li zna Milana Ivanovića iz WP Srbija.

Ovogodišnja nagrada zasluženo odlazi u ruke Milana Ivanovića, glavnog pokretača WP Srbija zajednice, koja neformalno postoji od 2013. godine. WordPress zajednica Srbije veoma je aktivna na društvenim mrežama, a samo na Facebook mreži u grupi WP Srbija ima više od 7600 članova. Organizuju okupljanja u preko 15 gradova Srbije (Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Vršcu, Šapcu, Inđiji, Boru, Vranju, Kruševcu, Somboru, Kikindi, Subotici…), nesebično dele znanja, predloge i mišljenja, rade na lokalizaciji alata, pomažu se međusobno u radu i rešavanju bilo kakvog problema, a velika su podrška svakom početniku, koji kada stasa u profesionalca, nastavlja da vraća zajednici na isti način. Sve ovo rade volonterski, bez formalne organizacije ili udruženja koje od toga prihoduje.

WordCamp je neformalni događaj koji volonterski organizuje zajednica ljudi koji koriste WordPress. Svi od običnih zaljubljenika pa do programera učestvuju, razmenjuju ideje i upoznaju jedni druge. Tokom 2018. Beograd i Srbija su bili domaćini WordCamp Europe, svetske konferencije posvećene WordPress platformi i njenim zaljubljenicima. Manifestacija je okupila više od 2400 stručnjaka iz celog sveta i ujedno bila najveća WordPress konferencija ikada održana.

Milan Ivanović je na dovođenju WordCamp Europe u Beograd aktivno radio od septembra 2015. Budući da WordCamp Europe svake godine menja državu i grad, ove godine se održava u Berlinu. Milan je ove godine Global Lead, što je na svetskom nivou jedna od uloga s definitivno najvećom odgovornošću unutar svetske WordPress zajednice.

Specijalna nagrada: Inovacija

Generali Osiguranje Srbija

Uočavajući da na tržištu imamo sve više inovativnih proizvoda i usluga, koji su potpuno u skladu sa inovacijama u tehnološkom smislu i sa digitalizacijom, odlučili smo da ustanovimo novu specijalnu nagradu za inovaciju. Ovogodišnji dobitnik nagrade za inovaciju, u oblasti osiguravajućih kuća, je proizvod Generali osiguranja Srbije, “Osiguranje ekrana mobilnog telefona”.

Specijalna nagrada: Kampanja

Halkbank Beograd

Prošlu godinu su obeležili neki od odličnih nastupa na društvenim mrežama. Kompanije su se u velikoj meri okrenule pojedinim mrežama kao kanalima komunikacije sa klijentima. Veoma zapaženu kampanju, sa odličnim uspehom imala je Halkbank Beograd. Njihova Facebook kampanja “Upoznajte nas”, u kojoj su učestvovali zaposleni banke pokazuje da inovativan pristup ka reklamnoj kampanji tako i socijalnim mrežama daje odlične rezultate.

