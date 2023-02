Top50: Stari i mladi lideri – pratite dodelu nagrada uživo na livestream-u!

Iako su se neki temeljno učvrstili na našim godišnjim listama, prijatan deo posla čine “sveže snage” koje se svake godine pojavljuju. Upoznajmo najbolje…

Uprkos izdašnoj pomoći u pronalaženju novih zvezda Web-a koju nam uvek pružaju čitaoci i stručni žiri, naš posao nije bio lak ni nakon 26 godina.

Promene su neumitne, pa se tako i mi trudimo da svake godine uvedemo neke novine i uspostavimo “balans” između online nastupa koji polako “gube dah” u korist onih koji su se razmahnuli u protekloj godini.

Stručni žiri ove godine broji čak šest članova: Ljiljana Ahmetović, CEO Shoppster-a za Srbiju i Sloveniju; Uroš Bogdanović, radio-voditelj i medijski konsultant; Stefan Despotović, direktor PR Centra kompanije NIS, zadužen je za upravljanje eksternim komunikacijama, Press službom kompanije i eksternim digitalnim kanalima komunikacije; Barbara Milenković, Tiktokerka i prošlogodišnja dobitnica Top50 nagrade publike za kanal BarbiAfrika; Lea Stanković, izvršni direktor agencije Communis i član Upravnog odbora IAA Srbija i Miroslav Varga, stručnjak za digitalni marketing zaposlen u kompaniji Escape i jedan od nekolicine Google Certified trenera u Google Adriatics regiji.

Kakav je ukupni “saldo” našeg ovogodišnjeg istraživanja? Forme izražavanja se iz godine u godinu menjaju, ali slika, kratak tekst i kratak video donose najefikasniju komunikaciju sa korisnikom.

Web sajtovi i portali, naravno, i dalje imaju važnu ulogu, ali za mnoge je Web sajt samo dodatni “prozor” kroz koji posmatrate neki servis na računaru, a dostupan je i preko aplikacija na mobilnim uređajima..

Pred vama su ovogodišnji dobitnici nagrada – obiđite ih i možda otkrijete neke nove online svetove koji će vam pružiti novi pogled na svet i doneti mnogo prijatnih časova u 2023. godini.

Pozivamo vas da putem strima pratite našu ceremoniju dodele u direktnom prenosu putem online stream-a sa početkom u 15h!

Vesti i mediji

rs.bloombergadria.com

Bloomberg Adria koristi snagu 2.700 novinara i analitičara Bloomberg News-a iz 120 zemalja i stvara vesti koji će kombinovati lokalno izveštavanje sa opsežnim pokrivanjem privrede i tržišta širom sveta. Sastoji se od prevedenog sadržaja Bloomberg News-a, a više od 130 novinara, analitičara, finansijskih i drugih stručnjaka objavljuje poslovne i finansijske vesti i analize, u redakcijama u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Skoplju i Sarajevu. Političke vesti su svedene na neophodni minimum, što čini vrlo prijatnu razliku u odnosu na ostale medije.

birn.rs

BIRN Srbija je članica regionalne Balkanske istraživačke mreže, koja je izdavač analitičkog portala na engleskom jeziku Balkan Insight, a naziv portala na srpskom jeziku Javno.rs, koji postoji još od 2013. godine, u novembru 2020. godine menjaju u svima prepoznatljiv sopstveni brend. Istraživanja i objave se odnose na kontrolu onih koji imaju moć da upravljaju javnim novcem i donose odluke, koje se tiču svih nas. Dakle, nešto ipak postane javno…

danas.rs

Nijedna vlast nije blagonaklona prema kritici, ali to je jedna od osnovnih uloga medija: da informiše građane i bude korektivni faktor u društvu i državi. Tako kažu u redakciji lista Danas, osnovanog 1997. godine. Da taj posao nije lak, svedoče brojne zabrane i prozivke, ali redakcija istrajava u nastojanju da ponudi i svoje zrnce istine, začinjeno regionalnim i gradskim vestima, kulturom, pa i temama za razbibrigu u okviru Citymagazine-a.

istinomer.rs

Istinomer poziva političare i druge javne ličnosti na odgovornost za javno izgovorenu reč i obećanja. Građane poziva na dobro pamćenje, pažljivu proveru i povezivanje pročitanog, zdrav razum, objektivnost i aktivizam. Istinomer je svakodnevna alatka za sve ljude koji uvažavaju činjenice, osnovnu matematiku, objektivnost i proverljivost. Od jula 2020. godine je zvanični partner Facebook-a za Srbiju u suzbijanju dezinformacija na ovoj popularnoj društvenoj mreži.

rts.rs

Prvi sajt RTS-a postavila je davne 1999. godine Služba tehnike RTS-a. Sajt je ažuriran jednom dnevno (posle Dnevnika 2) i sadržao je samo najvažnije vesti dana. Godine 2001. ažuriranje sajta preuzima redakcija Teleteksta, 2002. sajt je tehnički i vizuelno modernizovan, a današnji izgled internet portal Javnog medijskog servisa aktiviran je 28. juna 2008. godine. Bogatstvo dostupnih sadržaja i video-priloga, odvelo bi nas suviše daleko, ali verujemo da ovaj sajt, sa svojim probranim i prilično dobro odmerenim informacijama, spada u vašu redovnu dnevnuInternet lektiru.

eCommerce

beanzcafe.co.rs

Volite li da pijete kafu? Sajt Beanzcafe.co.rs je posvećen ljubiteljima ovog napitka. Tu ćete se informisati o različitim vrstama kafe i pročitati savete o tome kako da pripremite svoju savršenu šoljicu. Možete da se uključite i u online zajednicu i razmenjujete iskustva i mišljenja sa drugim ljubiteljima kafe. Glavna komponenta sajta je eCommerce: on pruža detaljne informacije o različitim uslugama dostave kafe, kao i prodavnicama u vašoj blizini. Možete da se “pretplatite na kafu” i tako štedite, ili uz kupovine “zaradite” i aparat za kafu. Većina posetilaca će ipak kliknuti na “Kupi odmah”, izabrati napitak i aksesoare, platiti i… uživanje ubrzo počinje.

computerland.rs

Kupujete računar ili neku opremu za njega? Computerland.rs ima dugu tradiciju i širok asortiman proizvoda, među kojima su desktop i notebook računari, periferijska oprema, sajt je specijalizovan za prodaju računara i tehnološke opreme. Ovde možete pronaći širok asortiman proizvoda, uključujući računare, laptopove, štampače, periferijske uređaje, konzole za igre, smartfone, kamere i svašta drugo. Sajt pruža detaljne informacije o proizvodima, kao i tehničke specifikacije i recenzije korisnika. Izabrana oprema će biti efikasno dostavljena na vašu adresu, a na raspolaganju vam je i kvalitetna podrška posle kupovine.

gajbica.rs

Gajbica je startup okrenut dobrim navikama u ishrani i podršci lokalnim proizvođačima zdrave hrane. On organizuje dostavu voća i drugih prehrambenih proizvode firmama u Beogradu. Pomažu i firmama koje na sto zaposlenih vole da stave sveže i kvalitetno voće, a dostavljaju užine, snek i druge obroke koje imaju u ponudi. U prethodnom periodu gajbica.rs je postala omiljena digitalna prodavnica zdrave hrane. Pri prvoj poseti sajtu proverite da li je vaš kraj Beograda ili Novog Sada na spisku mesta gde se obavlja dostava; nadamo se da će se “zone pokrivenosti” u sledećem periodu ubrzano širiti.

gigatron.rs

Gigatron.rs je jedan od najvećih domaćih sajtova za kupovinu tehničke robe. Ne ograničavaju se na ICT opremu: u ponudi su i kućni aparati, klima uređaji, muzički instrumenti, igračke pa čak i baštenska oprema. U Gigatron elektronskoj prodavnici možete veoma precizno da filtrirate uređaje, kako biste “konkurenciju” sveli na svega par modela, od kojih ćete izabrati onaj koji vam najviše odgovara. Uređaji su praćeni detaljnim opisima, kao i komentarima posetilaca sajta. Zgodna je i mogućnost da proverite u kojim Gigatron “fizičkim” prodavnicama je uređaj izložen, ako želite da ga pre kupovine vidite i uživo. Čitav posao možete da obavite i preko sajta, a kupljeni uređaj stići će do vaših vrata.

kengur.com

Kengur je sajt za kupovinu kancelarijske opreme, školskog pribora, kofera, igračaka i svakakvih drugih sitnica. Jednostavan je za snalaženje, cene su atraktivne a isporuka dobro organizovana; možete plaćati kao fizičko lice ili sa računa firme. Jedna od zanimljivih mogućnosti je da se prijavite na Kengur newsletter i tako u svoje e-mail sanduče dobijate ponude sa popustima i ideje za kupovine poklona ili atraktivnih proizvoda.

Poslovni i društveni servisi

nadji-posao.rs

Naizgled vrlo jednostavan, ovaj sajt pleni svojom upotrebljivošću, pogodnostima za poslodavce i one koji traže posao. Sastavni deo portala je i blog sa savetima, opet podeljenim na one za poslodavce i one za kandidate, gde možete da nađete niz korisnih informacija ako zaista želite da se zaposlite ili da zaposlite nekoga. Znajući koliko je ljudima važna potraga za poslom, a sa druge strane koliko je firmama važna potraga za adekvatnim stručnjacima i drugim kadrovima, sajtovi za zapošljavanje imaju ogroman značaj. Nadji-posao.rs je doneo pravo osveženje u ovoj oblasti, što mu je i donelo titulu pobednika u kategoriji “Poslovni i društveni servisi”.

nbs.rs

Osnovnu sadržinu sajta Narodne banke Srbije čine servisi kao što su: Jedinstveni registar računa, Pretraživanje dužnika u prinudnoj naplati, Pretraživanje Registra menica i ovlašćenja, Upit u registar primljenih rešenja, Centar za razmenu podataka i Centar za menjače. Tu su i važni šifarnici, kao i Cene efektivnog stranog novca za banke i Važeća cena kartica za tahograf. Deo sajta čine saopštenja sa konferencija za štampu guvernera Narodne banke Srbije, kao i druge aktuelnosti iz rada Banke. Kao kuriozitet izdvajamo činjenicu da NBS ima sopstveni hosting servis.

sam.org.rs

Srpska asocijacija menadžera (SAM) je udruženje profesionalnih menadžera koje u fokusu ima profesionalni razvoj kadrova, afirmisanje menadžerske struke, povezivanje i umrežavanje menadžera i promociju najboljih poslovnih praksi kompanija i etičkog poslovanja. SAM je usmeren i na unapređenje saradnje sa institucijama Vlade Republike Srbije kroz otvoren i konstruktivan dijalog i zajedničke aktivnosti koje imaju za cilj unapređenje poslovnog ambijenta u Srbiji i pokretanje društveno odgovornih inicijativa i tema. Sajt verno prati sve aktivnosti Asocijacije.

srbijavoz.rs

Sajt srbijavoz.rs obezbeđuje pristup informacijama o železničkom prevozu, a na raspolaganju su i prigodne aplikacije za Android i iOS uređaje. Putnicima su svakako najznačajnije informacije uživo o izmenama voznog reda i kašnjenjima u saobraćaju, ali tu su i cene karata, informacije o popustima za grupe ili destinacijama “na akciji”, a vrlo su korisni i odgovori na pitanja o prevozu putnika s otežanim kretanjem ili za one koji bi da putuju s kućnim ljubimcem ili možda da pređu deo puta biciklom.

Obrazovanje i kultura

fondzamladetalente.rs

Fond za mlade talente, koji je Vlada Republike Srbije osnovala 2008. godine, od 2010. godine svoje nagrade i stipendije dodeljuje pod imenom “Dositeja”. Posvećen je permanentnoj brizi o talentima i finansijskoj podršci našim najuspešnijim srednjoškolcima i studentima. Kroz konkurse koje transparentno realizuje svake školske godine, Fond nagrađuje učenike srednjih škola za postignute uspehe na takmičenjima u zemlji i inostranstvu, stipendira najbolje studente završnih godina akademskih studija prvog i drugog nivoa u Republici Srbiji, kao i naše studente master i doktorskih studija na vodećim svetskim univerzitetima. Tokom dosadašnjeg delovanja Fond je realizovao 38.413 nagrada i stipendija u ukupnoj bruto vrednosti od preko 10,3 milijardi dinara i time postao vodeći mehanizam za podršku i podsticaj mladih talenata u njihovom obrazovanju i stručnom usavršavanju. Portal Fonda za mlade talente donosi pravovremene i sveobuhvatne informacije o konkursima, nagrađenima i aktivnostima Fonda i na najbolji način afirmiše brigu države o mladima.

homepageacademy.rs

Vodeća marketinška agencija Homepage iz Novog Sada odlično razume i prihvata promene nametnute pandemijom koja (ni)je prošla – učenje i rad od kuće su postali standard. Njihovu misiju da znanje o digitalnoj transformaciji marketinga učine dostupnom svima, u svakom trenutku i na bilo kom mestu, uspešno realizuju kroz online kurseve na intuitivnoj platformi, jednostavnoj za korišćenje. Više od dvadeset vodećih stručnjaka iz različitih oblasti marketinga kreiralo je online kurseve, obuhvativši gotovo sve oblasti digitalnog marketinga. Lepo dizajnirana aplikacija ne bi bila dovoljna za ovo priznanje da ne sadrži vrhunsku bazu znanja za marketare željne ličnog razvoja i usavršavanja.

laguna.rs

Laguna odlično razume da vrhunsko korisničko iskustvo ljubitelja knjige, i na zemlji i na Web-u, ne dolazi samo od sebe. Da bi (p)ostali vodeća izdavačka kuća, postavili su svetske standarde u produkciji, pažljivo birajući naslove i kvalitet svojih izdanja. Najkvalitetnija književna dela domaćih i svetskih autora, kroz lepo dizajnirane knjige štampane na ekološkim papirima i po pristupačnoj ceni, distribuiraju kroz široku mrežu knjižara širom regiona i putem Web prodavnice. Redovno ažuriran sajt s puno zanimljivog sadržaja, logično organizovan i sa odličnim interfejsom zaslužio je mesto na listi najboljih, i to ne po prvi put.

msub.org.rs

Za sve ljubitelje umetnosti 20. veka, Muzej savremene umetnosti je lokacija od neprocenjivog značaja za promociju umetničkih dela najvećih domaćih i svetskih stvaralaca. Na svoje tri lokacije, u zgradi na Ušću, Salonu u Pariskoj i Legatu Zorić-Čolaković na Dedinju, srdačno dočekuje posetioce i pruža vrhunsko umetničko iskustvo. Lepo dizajnirani sajt, na srpskom i engleskom jeziku sadrži puno korisnih informacija o aktuelnim događajima i najave budućih izložbi. Za pohvalu je negovanje domaće kulture i korišćenje oba pisma, ćirilice i latinice. Možda naše priznanje bude predstavljalo podršku ideji da sajt što pre otvori vrata i za virtuelne posete Muzeju.

preduzmi.rs

Preduzmi ideju, smisli, pokreni i ostvari… to je poruka sa prve strane sajta preduzmi.rs koja jasno govori o nameri s kojom je sajt pokrenut. Cilj je ohrabrivanje i konkretna pomoć mladima za pokretanje startapa iz oblasti tehnologije. Digitalna inicijativa Srbije i njeni osnivači, najveće tehnološke kompanije u Srbiji, putem ovog sajta nesebično dele znanja kroz kurseve i edukativne tekstove, kao i svaki drugi oblik pomoći mladima s ciljem da Srbija postane tehnološki centar iz kojeg će u svet odlaziti digitalni proizvodi a ne ljudi. Kompanije koje stoje iza ovog projekta svakako su podsticaj i podrška najboljem delu srpske privrede, IT zajednici, za postizanje globalnog uspeha.

Dom i zabava

cineplexx.rs

Ovogodišnji pobednik je sajt nezaobilazan za sve ljubitelje sedme umetnosti. U njihovom fokusu je film, i to u svom najupečatljivijem, bioskopskom izdanju. Cineplexx bioskopi su najkvalitetniji bioskopi koji obezbeđuju najbolji doživljaj, i nalaze se u velikim tržnim centrima. Sajt cineplexx.rs je posvećen upoznavanju sa repertoarom i filmovima koji su u aktuelnoj ponudi. I ne samo sa filmovima, pošto su u ponudi brojna zanimljiva, pre svega kulturna dešavanja, pa možete uživati u organizovanim direktnim prenosima opera iz Metropolitena. Sve u svemu, ultimativna lokacija za sve poklonike uživanja u dobrim filmovima.

decjisajt.rs

Jedan od najinteresantnijih domaćih sajtova posvećenih najmlađima, naravno uz dužnu dozu pažnje usmerenu ka roditeljima. Pronaći ćete široku ponudu proizvoda za decu iz online prodavnice, ali i informacije iz popularnog dečijeg magazina, pregled događaja posvećenih deci i(li) roditeljima, poput edukativnih radionica i pozorišnih odnosno bioskopskih predstava za najmlađe. Ako želite da kupite nešto svom mališanu, da se upoznate sa aktuelnostima vezanim za roditeljstvo, ili samo da pronađete zanimljiv recept kako biste svojim klincima spremili zanimljivu klopu, ovo je vrlo korisno odredište za vas.

eklinika.telegraf.rs

Koristan Internet portal, naročito u današnje vreme kada se sve digitalizuje, a od toga nisu izuzete ni zdravstvene usluge. Ovde možete pronaći najnovije informacije iz oblasti zdravstva, preporuke vezane za fitnes, prirodnu medicinu, savete o lepoti i ishrani, ali i standardne savete i preporuke lekara. Tu je i ePodcast video forma, čije se teme fokusiraju na zdravstvene izazove i probleme, kao i njihovo prevazilaženje. Savete potpisuju eminentni domaći lekari, pa se sa pravom može reći da savete dobijate iz relevantnog izvora.

plejer.net

Blog posvećen ljubiteljima muzike, koji postoji još od 2013. godine, a karakteriše ga obilje entuzijazma. Kada je reč o umetnosti uvek postoji mnogo različitih ukusa, ali autori ne kriju da su subjektivni i da pišu o onome što vole. I upravo ih to čini autentičnim. Najnovije vesti iz sveta muzike, preslušavanje albuma, članci i intervjui, analize aktuelnih dešavanja, sve to možete pronaći na ovom interesantnom mestu koje je svojom autentičnošću pobralo simpatije našeg žirija.

svetstripa.org.rs

Sajt popularne kragujevačke striparnice je vremenom u svakom pogledu prevazišao svoj rudimentarni opis. Aktivnosti su započeli maja 2010. godine, kao “Udruženje ljubitelja devete umetnosti – svet stripa”. Bave se organizovanjem radionica, konferencija, tribina, izložbi, okupljanje autora, izdavača, kolekcionara i ljubitelja stripa kao i umrežavanjem i jačanjem kapaciteta organizacija koje se bave promocijom stripa, uz višegodišnju saradnju sa Ministarstvom kulture i informisanja Republike Srbije. Održavaju jedinstvenu Međunarodnu strip konferenciju “Kragujevac Comic Con” i strip-reviju “Kiša”. Ne zaboravimo i “Školu devete umetnosti – Svet stripa”. Sajt je svojevrsni agregator stripova, koristan za sve koji žele da kupe strip, upoznaju se sa popularnim stripovima ili prosto žele da budu u toku sa dešavanjima u ovoj oblasti, kako u zemlji tako i u svetu.

Sport i turizam

nationalgeographic.rs

Srpsko izdanje jednog od najpoznatijih časopisa na svetu – National Geographic – ima odličan sajt koji redovno objavljuje vesti, reportaže, veoma kvalitetne fotografije i istraživanja kako globalnog, tako i lokalnog karaktera. U delu specijalizovanom za domaću publiku, National Geographic na prepoznatljiv način donosi vesti, informacije i članke iz domena kulture, prirode, nauke, putovanja, informacije o ugroženim vrstama, zanimljivosti… Tu su i najzanimljiviji članci iz svetski poznatog magazina, priče o fascinantnim ljudima, događajima i putovanjima kroz istoriju, od istraživanja svemira do medicine i psihologije, da ne kažemo istraživanja ljudskog uma. Nationalgeographic.rs je jedna od najboljih Internet lokacija koje možete posetiti uopšte!

bigblue.rs

Big Blue je jedna od najboljih domaćih turističkih agencija, a kvalitet sajta i bogatstvo opcija to odlično odražavaju. More korisnih preporuka, opisi, lokacije, informacije o polascima i uslovi putovanja, saveti, kao i ono što je najvažnije – lak i brzi pregled turističkih aranžmana i svega što oni nude su samo neke od mogućnosti sajta bigblue.rs. Sve dobija specifičnu dimenziju kada shvatite razmere sajta! Da biste se snašli u tom obilju, na raspolaganju su brojne pretrage kako bi putnici najlakše došli do izbora destinacije, informacije o vizama, avio-kartama, potrebnim dokumentima… Do svega se dođe uz klik ili dva.

balanstrening.rs

Balanstrening.rs nije samo “još jedan sajt neke teretane”. Kada zagrebete ispod površine, shvatićete koliko je brižljivo kreiran i pažljivo održavan. Ne samo da promoviše trening i fitnes kao način da učinite život zdravi(ji)m, već ima i nekoliko specifičnih opcija i mogućnosti. Pored opisa aktivnosti, vežbi, planova ishrane, blog sekcije u kojoj možete pronaći korisne savete, individualnih i grupnih treninga, možete se upoznati sa prenatalnim i postnatalnim vežbama, što je značajna opcija za sve buduće ili novopečene majke.

putriota.rs

Putriota je opsežan travel blog i posvećen detaljnom opisivanju lokacije na koju se ide. Bez obzira da li je putovanje bilo u stranu zemlju ili na neku od domaćih lokacija, posetioci će dobiti veoma detaljan izveštaj u pogledu toga šta je specifično za neki region, šta vredi videti i posetiti, koje su najatraktivnije lokacije za turističke posete, koja su okolna mesta vredna preporuke i pažnje… Tu su i putopisi, momenti, korisni saveti i preporuke, kao i korisni linkovi koji će pomoći svim potencijalnim putnicima da se pripreme i dožive najbolje moguće iskustvo putovanja.

Mobilne aplikacije

Onko

Aplikacija ONKO je nastala u sklopu projekta Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije “Znanjem protiv raka”. Najpre je pripremljeno 28 brošura namenjenih pacijentima, njima bliskim osobama i zdravstvenim radnicima, a onda je taj materijal pretočen u mobilnu aplikaciju. Tako su pacijentima stavljene na raspolaganje informacije o različitim aspektima dijagnostike i lečenja malignih bolesti, kao i o snalaženju u samom Institutu i sistemu onkološke zdravstvene zaštite. Jedna od onih aplikacija za koje se nadate da vam nikada neće biti potrebne, ali je ipak važna za mnoge pacijente i njihove najbliže.

Belgrade Airport

Kada smo posle pandemije počeli da putujemo, pokazalo se da se Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu značajno promenio. Aplikacija će pomoći da se lakše snađete u našoj najvećoj vazdušnoj luci: na jednom mestu imate vremena dolazaka i odlazaka aviona ažurirana u realnom vremenu, podatke o dostupnosti slobodnih mesta na parkingu, a za one koji ne poznaju Beograd dragocen je vodič za odlazak do aerodroma i povratak u grad. Najzad, možete da istražite prodavnice i restorane na aerodromu, kao i usluge koje će vaše putovanje učiniti ugodnijim.

Otvori plavi krug

Aplikacija “Otvori plavi krug” će vam pomoći da budete fizički aktivniji i da zdravije živite, ali i da se informišete o aktivnostima u okviru Heliant-ovog projekta. Aplikacija prikazuje izveštaj o vašoj fizičkoj aktivnosti (recimo, koliko ste koraka ili (kilo)metara danas prošli), prikazuje mapu vašeg kretanja i pomaže vam da osmislite sledeću vežbu, ali i omogućava da kreirate profil i tako na duži rok pratite svoje aktivnosti. Tu su i vesti i zanimljivosti iz sveta zdravlja i fitnesa.

TeleBoks

TeleBoks je aplikacija koja omogućava da besplatno gledate neke od popularnih TV kanala, među kojima su Tanjug TV (vesti i informacije), K1 (zabavna televizija), TV DR (televizija posvećena zdravom životu) i Kazbuka (dečija televizija, jedna od retkih kod nas koje imaju sopstvenu produkciju). Uz standardno gledanje televizije, obezbeđena je i funkcija “Vrati i gledaj unazad”, koja će omogućiti da nikad ne propustite svoju omiljenu emisiju. Upotreba je veoma jednostavna – izaberete televiziju, dobijete program, kliknete na željenu emisiju i… uživate.

Facebook

Cockta

Od Sputnjika do sletanja na Mesec, od šampiona do revolucionara, od udobnih tradicija do velikih promena, Cockta nije bila samo svedok vremena, već neko ko je stvarao istoriju. Ovako se sam kultni brend predstavlja, a njihova Facebook stranica okuplja preko 600 hiljada pratilaca. Jedinstvenog i prepoznatljivog ukusa, brend Cockta je već 70 godinu prisutan na našem tržištu. I dobro mu ide, kako na tržištu tako i na Facebook-u!

Munchmallow

Deo odrastanja generacija već decenijama, omiljen kod svih uzrasta, jedinstvenog i prepoznatljivog ukusa, Munchmallow predstavlja kultni brend koji je već više od 40 godina prisutan na našem tržištu. Njihova Facebook stranica okuplja 250 hiljada pratilaca i ažurira se svakodnevno. Pažnju nam je privukla interesantna aktivnost Munch Art, koji ima za cilj prikupljanje sredstava za humanitarne svrhe.

Veseli četvrtak

Svaki četvrtak mora biti veseo! Već 14. godina to je misija izdavačke kuće koja je vratila strip na naše prostore i dokazala da ta forma nije prevaziđena – naprotiv, da su danas svežiji, snažniji i neophodniji nego ikada pre. Na svojoj Facebook stranici koju svakodnevno ažuriraju novim sadržajem i gde imaju dobru komunikaciju sa svojim pratiocima i čitaocima okupili su zajednicu od preko 30 hiljada ljubitelja stripova.

Instagram

Dušan Petrović

Dušan Petrović je dobro poznati i nagrađivani fotograf koji je okupio 212 hiljada pratilaca i ljubitelja njegovog lika, dela i brenda. Veliki brendovi poput Huawei-a poklonili su svoje poverenje upravo Dušanu kada je vizuelni identitet njihovih kampanja u pitanju. Pred njegovim objektivom našle su se i mnoge poznate ličnosti, a pored sadržaja koji je vezan za poslovnu stranu života, on na profilu deli i neke privatnije momente i važne trenutke. Sve to opredelilo je žiri da pobedničko mesto u kategoriji Instagram dodeli upravo ovom profilu.

Carina Srbije

Borbom protiv međunarodnog terorizma i prekograničnog kriminala carinska služba Srbije aktivno štiti društvo i doprinosi očuvanju bezbednosti svih građana, a na zvaničnom Instagram profilu objavljuje fotografije iz svog svakodnevnog rada, koje prati preko 46 hiljada ljudi. Zahvaljujući transparentnosti u radu i zanimljivim opisima ispod fotografija i video snimaka koji mogu da budu i poučni, ovaj profil je skrenuo pažnju na sebe. Profil se redovno dopunjava novim sadržajem i vredi ga posetiti!

Dva ranca beg iz kanca

Ivana i Goran Babić su travel par koji zna kako se putuje oko sveta sa malo novca. Na njihovom Instagramu pronaći ćete puno korisnih informacija, putničkih priča i lepih fotografija, ali pre svega konkretne savete i “cake” kako putovati za što manje novca. Njihove avanture prati preko 70 hiljada ljudi, a našu pažnju je privukla highlights sekcija u kojoj ćete pronaći informacije vezane za konkretne destinacije koja vas interesuje, pod uslovom da su ih Ivana i Goran posetili.

Šćepine vragolije

Kako putovati biciklom na destinacije kao što je na primer Island? Igor Šćepanović je obišao razna mesta i to ni manje ni više nego biciklom, a ovaj profil koristi kao neku vrstu putopisnog video dnevnika. Impresivno je što sa sobom uvek nosi dron i sav ostali potreban alat za hvatanje kadrova i fotografija od kojih zastaje dah. Sadržaj objavljuje skoro pa u realnom vremenu, a prati ga preko 26 hiljada ljudi.

LinkedIn

Bambi

Bambi je jedna od vodećih konditorskih kompanija u regionu Zapadnog Balkana, sa istorijom dugom 55 godina. Danas, Bambi predstavlja modernu konditorsku kompaniju, koja zna značaj digitalnog načina povezivanja sa potrošačima i koristi društvene mreže na pravi način. Na zvaničnoj LinkedIn stranici okupili su 19 hiljada pratilaca, do kojih svakodnevno stižu novi sadržaji. Za sve uspehe kompanije Bambi, kako i sami navode, zaslužni su njeni zaposleni. Punu pažnju posvećuju dobrobiti zaposlenih, njihovom ličnom i profesionalnom razvoju, sa željom da obezbede da kompanija Bambi bude omiljeno mesto za rad kako sadašnjim zaposlenim, tako i budućim. Nove generacije mogu uvek da vide koje su pozicije otvorene i način na koji će konkurisati za posao.

Demotivacija

Ukoliko vam u moru motivacionih poruka na društvenim mrežama fali malo realnosti i sarkazma, ovo je stranica za vas. Demotivacija je jedna od prvih (i najboljih) domaćih meme stranica na poslovno orijentisanoj platformi LinkedIn. U satiričnim objavama može da se prepozna svako ko je ikada bio zaposlen i okusio korporativnu stranu života. Demotivacija predstavlja naš odnos prema poslu, prema životu, prema autoritetima, ali i autoriteta prema nama. Kroz likove Gorana i Slavice, možete prepoznati gotovo svaku situaciju koja vam se dešava na radnom mestu. Zapali su nam za oko i komentari na postove, koji su podjednako duhoviti i zanimljivi. Mastermajnd koji stoji iza ovog zanimljivog projekta, oko koga je okupljeno preko 35 hiljada pratilaca, je Danijel Milošević, novosadski kopirajter.

YouTube

NjuzNet

Ne postoji osoba koja nije čula za Njuzove “vesti u ogledalu”, a njihov satirični sadržaj, usmeren pre svega na lokalna zbivanja, dobija novu dimenziju kroz video format. Na zvaničnom YouTube kanalu okupili su zajednicu od preko 39 hiljada pratilaca, a određeni klipovi broje preko 50 hiljada pregleda. Kroz formu podkasta ali i drugih formata kritički, uvek sa dozom humora, obrađuju vesti, aktuelnosti, politička i sportska dešavanja, uvek na prepoznatljiv način. Odlične teme, kreativnost i pre svega dobra zabava su zaštitni znak Njuza, jedinstvenog u Srbiji.

Izazovi avanturu

Emisija “Izazovi Avanturu” koju možete gledati na istoimenom YouTube kanalu, donosi avanture Radovana Kovača i njegovog psa Vese. Sve je počelo 2020. godine, objavom prve epizode koja je snimana na Staroj Planini. Radovan otkriva Balkan na način na koji još niste videli, pa je okupio impozantnu zajednicu ljubitelja prirode koja trenutno broji 72 hiljade pratilaca. Pojedini video snimci beleže preko 100 hiljada pregleda.

TV Arena Esport

Digitalno doba donelo je nove ideje i mogućnosti, od kojih je jedna bila spajanje sporta i gejminga. Esports industrija je u usponu, uz stalni rast prihoda na globalnom nivou. TV Arena Esport je značajan izvor informacija iz sveta gejminga, kako domaćeg, tako i međunarodnog. Na zvaničnom YouTube kanalu okupili su neverovatnih 70 hiljada pratilaca, što je još jedan pokazatelj da interesovanje za ovaj vid zabave samo raste. Sadržaj je raznolik i zanimljiv, pa ljubitelji esporta imaju prilike da čuju i vide sve, od najnovijih vesti iz sveta gejminga preko strimovanja turnira do intervjua sa igračima, kako domaćim tako i stranim.

Van Dometa

Po struci dizajner enterijera, nekima poznat i kao reper Kendi, a kako sam kaže prvenstveno večiti putnik, zaljubljenik u svet, ljude i različite kulture, Milan je na ovom YouTube kanalu okupio zajednicu od preko 33 hiljade ljudi. Ističe da je njegova pasija nastala u detinjstvu, dok je skupljao poštanske marke i pamtio zastave i glavne gradove sveta. Od 2018. snima svoja putovanja i oživljava pozadine sa desktop-a, a sa svetom ih deli u formi vlogova od kojih pojedini klipovi beleže preko 100 hiljada pregleda. Klip sa ubedljivo najviše pregleda na kanalu Van Dometa je poseta Černobilu, tema je zainteresovala preko 776 hiljada posetilaca.

TikTok

Planeta Sport

Kompanije sve više uviđaju značaj prisustva na TikTok-u, a Planeta Sport je dobar primer tog trenda. TikTok profil, koji prati preko 184 hiljade ljudi, ima preko četiri miliona lajkova a pojedini prilozi beleže i preko 70 hiljada pregleda. Sadržaj se ažurira redovno a teme priloga su veoma raznolike, od saveta za kupovinu sportske opreme preko saveta za vežbanje i upražnjavanje fizičkih aktivnosti do interesantnih činjenica vezanih za sport i poznate sportiste te popularni kratki kvizovi. Na Planeti Sport pronaći ćete i verzije plesnih numera na viralne melodije, naravno u sportskoj opremi koja se može pronaći u njihovim radnjama.

andrijajo

Andrija je Jutjuber, pevač, glumac, model i vlasnik TikTok profila sa skoro 632 hiljade pratilaca i preko 20 miliona lajkova. Kreira interesantan i trendi sadržaj, skrećući pažnju na sebe iskrenošću i otvorenošću da priča o ozbiljnijim temama, kao što je fakultet i njegovo iskustvo, kao i kako je prevazišao neke nesigurnosti i odlučio se za svoj put. Pored skečeva i kratkih videa humorističkog karaktera koji dominiraju njegovim TikTok-om, tu si i filmovi sa putovanja, druženja i saradnji sa kolegama i brendovima, te prilozi u kojima promoviše svoje pesme.

lastankovic

Lea Stanković je srpska jutjuberka, vlogerka i influenserka, jedna od najvećih tinejdž zvezda u Srbiji. Pored saveta o nezi kože, kose i tela, Lea snima vlogove o putovanjima i svakodnevnom životu. Popularnost koju je stekla na YouTube-u sada širi i na TikTok platformi, pred 598 hiljada pratilaca. Snimajući tutorijale, savete za negu i lepotu, te izazove sa svim članovima porodice ali i drugim jutjuberima, stekla je veliki broj obožavalaca iz celog regiona. Svesna uticaja koji ima na svoje vršnjake i mlađu publiku, Lea neretko svoje objave posvećuje ozbiljnim temama, među kojima je nasilje i reakcija ljudi na tako nešto.

Twitter

Metalac

Prava je retkost videti uspešno kompanijsko prisustvo na Twitter-u a upravo je takav primer Metalac AD iz Gornjeg Milanovca, koji trenutno ima više od 17 hiljada pratilaca. Već 12 godina su na platformi zasnovanoj na pisanoj reči i kratkoj formi, a u samom opisu profila veoma duhovito i simpatično im piše da bi ga otvorili još 1959. godine, kada je i osnovan Metalac, samo da je Twitter tada postojao. Vrhunski Twitter nalog po recepturi kompanije Metalac sastoji se od kombinacije provokativne, neposredne, otvorene i duhovite komunikacije, ali i borbe s nekim od ne tako lakih pitanja i komentara pratilaca, odnosno spremnosti i na pozitivne i na negativne komentare. Metalac ume da se našali na svoj račun i bez ljutnje odgovara na prozivke pratilaca. Sve ovo opredelilo je žiri da pobedničko mesto u kategoriji Twitter pripadne upravo Metalcu.

Bojana Novaković

Glumica i ekološka aktivistkinja, Bojana Novaković svoj Twitter nalog hrabro koristi za borbu protiv neprijatnih iskopavanja litijuma, bora i sličnih minerala u Srbiji. Kao jedan od osnivača “Marš sa Drine” kampanje, Bojana veruje da rešenje problema globalnog zagrevanja leži u strukturi i sistematizaciji. Zaustavljanje velikih zagađivača u njihovoj nameri da unište plodno tle u Srbiji je esencijalni, prvi korak u očuvanju naše prirode i životnog okruženja. Okupila je preko 21 hiljadu pratilaca, a tvitovima na srpskom i engleskom podiže i širi svest o ovim bitnim pitanjima i van granica naše zemlje.

Specijalne nagrade

Digital Biz

Forma Ideale

Regionalni lider u proizvodnji i distribuciji nameštaja, kompanija Forma Ideale, je uspešnom digitalnom transformacijom poslovnih procesa obezbedila stabilan rast i razvoj kompanije sa 1800 zaposlenih, kao i čelnu poziciju u jugoistočnoj Evropi. Na četiri kontinenta izvoze 80 procenata svoje proizvodnje, i neprekidno rade na tome da ponuda i kvalitet proizvoda budu na nivou koji kupci očekuju. Odličan, lepo dizajniran i funkcionalni sajt je samo jedan od kanala kojim to postižu, a nagradu Top50 Digital Biz dodeljujemo za njihovu ukupnu posvećenost unapređenju poslovanja kroz primenu digitalnih tehnologija.

Digital Experience

ananas.rs

Sajt ananas.rs je u godini za nama izazvao pravu revoluciju u domaćem e-commerce-u. S ne malim ciljem, da postanu vodeća digitalna platforma za online trgovanje u Srbiji i regionu, ušli su u ovaj projekat i u kratkom roku obezbedili prepoznatljivost odličnom promotivnom kampanjom i sloganom “klik, bum, tras” – kada ga jednom čujete, više ga nećete zaboraviti. Odlična platforma, intuitivni interfejs i obilje proizvoda, potpomognuti sjajnom marketinškom kampanjom pružaju najbolje moguće iskustvo sve zahtevnijim online korisnicima. Nagradu dodeljujemo za visok kvalitet platforme ali i za vanredno uspešnu marketinšku kampanju lansiranja ovog brenda.

Digital Innovation

Drive.Go

Aplikacija Drive.Go kompanije NIS a.d. Novi sad, omogućava beskontaktno plaćanje goriva na NIS benzinskim stanicama, bez odlaska na kasu. Osim što štedi vreme provedeno na benzinskoj stanici, omogućava i niz drugih pogodnosti kao što je navođenje do najbliže benzinske stanice kao i slanje gotovinskih računa elektronskom poštom, za poslovne korisnike. Nakon jednostavne i bezbedne registracije, kupovina, plaćanje i izdavanje računa kroz ovu aplikaciju postaće novi standard snabdevanja svim vrstama goriva.

Svetu iz Srbije

Top Eleven

Top Eleven igra više od 200 miliona ljudi širom sveta. Od 2010. godine, kada je lansirana na Facebook-u, u 2D formatu, igra se razvila i kroz aplikaciju dostupnu na većini poznatih svetskih jezika uključujući i naš. Sada kroz 3D iskustvo obezbeđuje zabavu milionima svojih igrača. Iza čitavog projekta stoji naša kompanija Nordeus, koja posvećeno i istrajno radi na stalnom unapređenju zadovoljstva Top Eleven korisnika, ali i na tome da pomogne domaćoj zajednici da razvije nove digitalne proizvode za čitav svet. Svojim donatorskim i mentorskim aktivnostima, ova kompanija pruža neizmeran doprinos razvoju obrazovanja u našoj zemlji i osnaživanju startap zajednice za stvaranje velikih dela. Najmanje što mi možemo je da im zahvalimo na tome i nagradom Top50 – Svetu iz Srbije označimo Top Eleven kao najbolji digitalni proizvod u našoj zemlji, ikada.

Digital Edu

Ersteznali.rs

Kvalitetno upravljanje finansijama može značajno da popravi kvalitet života i uspešnost biznisa. Nekada je edukacija iz ove oblasti bila rezervisana samo za ekonomiste, ali savremeni život dokazuje da su osnovna znanja o finansijama neophodna svakome od nas. Erste banka je, u okviru svoje brige za korisnike, pokrenula digitalnu platformu simpatičnog naziva, gde na dopadljiv i jednostavan način pruža, ne samo osnovna, znanja o upravljanju novcem. Koliko god ga imali, novca će uvek biti malo ako njime ne upravljamo razumno i s pažnjom. Ovaj sajt će vam pomoći da ga uvek bude taman.

Digital Care

Amberalert.rs

Projekat Amber Alert, nastao u SAD 1996. godine, je sistem uzbunjivanja javnosti u slučaju nestanka dece. Aktivira se u kratkom roku, kada postoji osnovana sumnja da je neko dete oteto, i obezbeđuje širenje informacija bitnih za potragu putem svih raspoloživih digitalnih kanala – Interneta, televizije, radija, putne signalizacije, javnih displeja, mobilnih uređaja… S željom da se u našoj zemlji nikada ne aktivira, podržavamo projekat koji, onda kada je to potrebno, može da spase život otetog deteta!

Digital Omnichannel

Idea, Roda i Mercator

Merkator – S je jedan od najvećih maloprodajnih lanaca na teritoriji Srbije, sa više od 350 maloprodajnih objekata u 80 gradova. Idea, Roda i Merkator marketi su različiti brendovi zasnovani na istim vrednostima, gde je briga o kupcu prvi prioritet. Zajednička im je i opredeljenost i koncept “Ukusi moga kraja”, gde potrošačima nude proverene, zdrave i na tradicionalni način pripremljene plodove naših planina i dolina. Jasni u nameri da baš svi proizvodi budu dostupni baš svima koji ih žele, neprekidno unapređuju online komunikaciju sa potrošačima i zaslužuju specijalno Top50 priznanje.

Izuzetno priznanje za finansijsku pismenost

Udruženje banaka Srbije

Već preko 100 godina Udruženje banaka Srbije razvija i unapređuje bankarsko poslovanje u našoj zemlji. Ujednačavanje bankarske prakse i uspostavljanje standarda poslovanja s novcem je jedan od prioriteta ovog Udruženja. Nagradu Top50 ove godine dodeljujemo za projekat “Evropski kviz novca 2023”, koji je namenjen finansijskoj edukaciji mladih uzrasta od 13 do 15 godina. Kroz kviz o novcu mladi mogu da se takmiče i obezbede vredne nagrade, kao i da se izbore za put u Brisel gde će biti održano finalno takmičenje o finansijskoj pismenosti. Pametno upravljanje novcem je jedan od uslova za uspešan život i rad, pa je približavanje ovih znanja deci vredno svake pohvale.

Specijalno priznanje za pokretanje i razvoj regionalnog marketplace eComm biznisa

Shoppster

Inovativna e-commerce platforma Shoppster je deo United grupe i uspešno pokriva tržište Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Grčke i Bugarske, sa više od 2 miliona potencijalnih korisnika i preko 180 hiljada proizvoda. Osim odlične Internet prodavnice, za kupce su pokrenuli i TV kanal gde u kvalitetno osmišljenim emisijama predstavljaju karakteristike i specifičnosti proizvoda iz svoje ponude. Kroz Shoppster Smart programe svojim korisnicima obezbeđuju najbolje uslove kupovine a partnerima regionalnu dostupnost u svakom trenutku i na svakom mestu. Shoppster pomaže hiljadama malih proizvođača da preskoče lokalne granice i da njihovi proizvodi postanu regionalno dostupni.

Specijalno priznanje AGRO IoT, PC Press i Yunet International

Vinarija Matijašević Vinogradi

Yunet International je prvi Managed Service Provider u našoj zemlji. Duže od dve decenije posvećeno brinu o zadovoljstvu svojih klijenata, šireći paletu proizvoda i usluga namenjenih poslovnim korisnicima različitih delatnosti. Posebno su prepoznati po Yunet IoT platformi za bolje razumevanje i optimizaciju poslovnih procesa u poljoprivrednoj industriji. IoT tehnologija primenjena u vinogradima “Vinarije Matijašević Vinogradi” obezbeđuje neophodne podatke važne za kvalitet proizvodnje grožđa, u realnom vremenu, jer bez kvalitetnog grožđa nema ni kvalitetnog konačnog proizvoda – vina. “Vinarija Matijašević Vinogradi” je tehnološki najnaprednija vinarija i primer kako IoT tehnologije unapređuju proces proizvodnje grožđa i vina vrhunskog kvaliteta.

Specijalno RNIDS priznanje

slatkateglica.rs

Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), osim što s pažnjom brine o nacionalnim internet domenima .rs i .srb, neguje našu tradiciju i podržava male biznise da putem interneta prošire svoje poslovanje i proizvode učine dostupnim širom zemlje i sveta. Nagradu RNIDS Top50 dodeljujemo sajtu slatkateglica.rs, koji na najbolji način odslikava kako se uspešno može na domaćem domenu i ćiriličnom pismu promovisati delatnost porodične, domaće i domaćinske proizvodnje zdravih sokova, džemova, ajvara i čajeva iz okoline Brusa.

Nagrada publike

Dnevna doza pravopisa

Uvek posebno mesto na izboru Top50 pripada Nagradi publike, koja predlaže i glasa za svog favorita. Zajednica okupljena oko Instagram profila “dnevna-doza-pravopisa” je obezbedila ubedljivu pobedu i time potvrdila da edukativni sadržaj može biti i te kako zanimljiv i poželjan. Konstantni rast pratilaca ovog profila, od 199 hiljada prethodne godine do 255 hiljada u ovom trenutku, ulivaju snažnu nadu da korisnici društvenih mreža prepoznaju značaj pismenog i pristojnog obraćanja i javnom prostoru.

Najbolje iz regiona

Među predlozima za Top50 priznanja ove godine su se našli i sajtovi, nalozi i aplikacije koje nisu dominantno iz Srbije ali su veoma prisutne u našem Internet prostoru. Poštujući mišljenje naše publike koja ih je predložila, dodeljujemo tri specijalna priznanja “Najbolje iz regiona”. Vredno je pomenuti da stručni žiri nije razmatrao ove sajtove i da smo ih ovde izdvojili samo na osnovu glasova posetilaca našeg sajta. No, možda to bude i neki novi početak…

balkans.aljazeera.net

Al Jazeera postoji od 1996. godine i prvi je nezavisni arapski informativni kanal na svetu. U novembru 2011. godine pokrenut je program za Balkan, koji emituje vesti i prati bitne događaje iz našeg regiona. Kanal osim centralnog studija u Sarajevu, ima i regionalne centre u Zagrebu, Beogradu, Skoplju i Podgorici, dopisnike u Prištini, Nišu, Banja Luci, kao i Vašingtonu, Londonu i Briselu, a koristi i globalnu mrežu dopisništava Al Jazeera Media Network-a. Prepoznati su po objektivnom informisanju, uz kvalitetnu produkciju i visoke tehničke standarde. Podjednaku popularnost uživaju u svim zemljama Balkana, a nepristrasnim izveštavanjem doprinose harmonizaciji medijskog neba regiona.

Dobro jutro, komšija

“Dobro jutro komšija” je humoristička serija u produkciji RTV Prijedor i BN Televizije. Emituje se još od 2012. godine, a snimljene su tri sezone sa ukupno 52 epizode, kao i devet celovečernjih filmova. U toku je emitovanje četvrte sezone. Zanimljiva osobina ove serije je da se epizode emituju na YouTube-u kada i na televiziji, pa ljubitelji širom sveta uživaju u urnebesnim avanturama Čede, njegove žene Jelke, babe Danice i brojnih komšija. Epizode često imaju i po preko milion pregleda.

Vertiv XR

Vertiv XR je aplikacija virtuelne realnosti koja se koristi kod projektovanja kritične IT infrastrukture, a posebno data centara. Omogućava da, koristeći 3D naočare, uđete u vaš budući data centar i pažljivo ga pregledate, uočavajući eventualno stvari koje bi trebalo promeniti ili poboljšati. Sami postavljate projekat, određujete gde je šta smešteno, koje stvari želite da gledate i kojim redom. Jedna od veoma intrigantnih primena modernih tehnologija približena je na ovaj način svakom korisniku.

