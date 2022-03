Tržište proširene stvarnosti (XR) generisaće 1,5 biliona dolara u BDP-u do 2030. godine

Digitalna ekonomija se ubrzano razvija, a prognoze su da će više od 50 odsto globalnog BDP-a biti digitalizovano ove godine, dok će tržište proširene stvarnosti generisati 1,5 biliona dolara u ovoj oblasti do 2030. godine.

Dve najaktuelnije teme koje će u budućnosti uticati na ICT industriju jesu smanjenje emisije ugljenika i digitalizacija, istaknuto je u izlaganju kompanije Huawei na godišnjem svetskom skupu predstavnika mobilne industrije MWC u Barseloni koji traje od 28. februara do 3. marta.

Na Mobile World Congress-u više od 1.500 izlagača imaće priliku da predstavi najnovija dostignuća u mobilnoj industriji. Kongres će posetiti stotine hiljada ljudi u sedam dvorana kongresnog centra, a planirane su brojne konferencije i posebni programi. Predviđeno je učešće više od 1.000 govornika. Novost na ovogodišnjem kongresu je Industrijski grad koji stvara užurbano okruženje za sklapanje poslova.

Prema rečima Guo Pinga, predsednika kompanije Huawei, rezultati istraživanja pokazali su da bi samo detaljno praćenje globalnih podataka o životnoj sredini moglo da stvori emisiju ugljenika koja je jednaka 12,5 odsto današnjih ukupnih emisija.

„Danas nam je potrebno više od snage digitalne ekonomije, potrebna nam je dugoročna vitalnost. Dakle, moramo razmotriti novu dimenziju, smanjenje ugljenika. Imajući u vidu taj cilj, Huawei će značajno povećati investicije u osnovne tehnologije i zajedno sa partnerima radićemo na preoblikovanju fundamentalnih teorija, arhitekture računara i softvera“, rekao je Ping.

Naslov Pingovog govora „Just look up, let’s light up the future“ inspirisan je filmom „Don’t look up“, u kojem se svet suočava sa velikom katastrofom koju radije ignoriše. Iz kompanije Huawei ne veruju da je to budućnost koja je pred nama, ali da bismo videli budućnost — moramo da gledamo gore.