Tužba za autorska prava koja bi mogla da oblikuje budućnost generativne AI

Tehnička industrija se možda potresa od talasa otpuštanja, dramatičnog kripto-pada i stalnih previranja na Twitteru, ali uprkos tim oblacima, neki investitori i preduzetnici već očekuju novi procvat—izgrađen na veštačkoj inteligenciji.

Algoritmi koji kreiraju umetnost, tekst i kod se brzo šire – ali pravni izazovi bi mogli da poremete posao

Ova AI može da generiše koherentan tekst, zadivljujuće slike i funkcionalni kompjuterski kod. Ali ta nova granica ima svoj oblak koji se nazire. Grupna tužba podneta federalnom sudu u Kaliforniji ovog meseca ima za cilj GitHub Copilot, moćnu alatku koja automatski piše radni kod kada programer počne da kuca. Koder koji stoji iza tužbe tvrdi da GitHub krši autorska prava, jer ne daje atribuciju kada Copilot reprodukuje kod otvorenog koda pokriven licencom koja to zahteva. Tužba je u ranoj fazi, a njeni izgledi su nejasni, jer je osnovna tehnologija nova i nije se suočila sa mnogo pravne provere. Ali pravni stručnjaci kažu da to može imati uticaja na širi trend generativnih alata AI.

AI programi koji generišu slike, fotografije i ilustracije iz upita, kao i tekst za marketinški kopi, svi su izgrađeni sa algoritmima obučenim na prethodnom radu koji su napravili ljudi. Vizuelni umetnici su bili prvi koji su doveli u pitanje zakonitost i etičnost veštačke inteligencije koja uključuje postojeći rad. Neki ljudi koji žive od svoje vizuelne kreativnosti su uznemireni što AI umetnički alati obučeni za njihov rad mogu da proizvedu nove slike u istom stilu. Američko udruženje diskografske industrije, grupa za muzičku industriju, nagovestilo je da bi generisanje muzike zasnovano na veštačkoj inteligenciji i remiksovanje mogli biti nova oblast zabrinutosti za autorska prava.

Copilot je moćan primer kreativnog i komercijalnog potencijala generativne AI tehnologije. Alat je kreirao GitHub, podružnica Microsofta koja je domaćin koda za stotine miliona softverskih projekata. GitHub je to napravio obučavanjem algoritma dizajniranog da generiše kod iz AI startapa OpenAI-a na ogromnoj kolekciji koda koji čuva, proizvodeći sistem koji može unapred da dovrši velike delove koda nakon što programer izvrši nekoliko pritisaka na tastere. Nedavna studija GitHub-a sugeriše da koderi mogu da završe neke zadatke za manje od polovine vremena koje je obično potrebno kada koriste Copilot kao pomoć. Ali, kao što su neki koderi brzo primetili, Copilot će povremeno reprodukovati prepoznatljive isečke koda iscrtane iz miliona redova u javnim repozitorijumima koda.

Tužba koju su podneli Baterik i drugi optužuje Microsoft, GitHub i OpenAI za kršenje autorskih prava jer ovaj kod ne uključuje pripisivanje zahtevano licencama otvorenog koda koje pokrivaju taj kod. Programeri su, naravno, uvek učili i kopirali kodove jedni od drugih. Ali nisu svi sigurni da je fer da AI uradi isto, posebno ako AI može sama da proizvede tone vrednog koda, bez poštovanja zahteva za licenciranje izvornog materijala. „Kao tehnolog, veliki sam obožavalac veštačke inteligencije“, kaže Baterik. „Radujem se svim mogućnostima ovih alata. Ali oni moraju biti fer prema svima.”

Thomas Dohmke, izvršni direktor GitHub-a, kaže da Copilot sada dolazi sa funkcijom dizajniranom da spreči kopiranje iz postojećeg koda. Da li ovo pruža dovoljnu pravnu zaštitu ostaje da se vidi, a nadolazeći pravni slučaj može imati šire implikacije. Kakav god da je ishod slučaja Copilot, to bi moglo da oblikuje sudbinu drugih oblasti generativne AI. Ako ishod slučaja Copilot zavisi od toga koliko je kod generisan od veštačke inteligencije sličan njegovom materijalu za obuku, moglo bi biti implikacija za sisteme koji reprodukuju slike ili muziku koja odgovara stilu materijala u njihovim podacima o obuci. Anil Daš, izvršni direktor kompanije Glitch i član odbora Electronic Frontier Foundation, kaže da je pravna debata samo jedan deo većeg prilagođavanja koje je pokrenula generativna veštačka inteligencija.

„Kada ljudi vide AI kako stvara umetnost, stvara tekst i kreira kod, pomisle ’Šta je sve ovo, šta to znači za moj posao i šta to znači za društvo?“ kaže on. „Mislim da nije svaka organizacija duboko razmišljala o tome, i mislim da je to neka sledeća granica.” Kako sve više ljudi počne da razmišlja i eksperimentiše sa generativnom veštačkom inteligencijom, verovatno će biti i više tužbi.

Izvor: Wired

