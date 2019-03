Twitter Donalda Trampa: Umetnost za pametne gradove

“EVERY THING EVERY TIME“ je instalacija koja generiše stihove iz svakodnevnih događaja, i delo je Nahoa Matsude – nemačkog umetnika japanskog porekla.

Instalacija funkcioniše tako što se na mehaničkoj tabli smnjuju stihove koji su generisani iz dnevnih vesti, te drugih zapisa koji se povezuju preko pametnih uređaja, te generišu modernu poeziju poput stihova:

SOMEONE BUYS A TICKET,

THE JURY HAS MADE A DECISION,

THE ARTIST PREPARES

AND THE PRICE OF COTTON RISES.

Poezija nastaje od preko 200 javnih izvora podataka, te uključuje podatke iz meteoroloških stanica, servisa koji se bave cenom zlata i drugih plemenitih metala, pa čak i svakodnevne Twitter aktivnosti američkog predsednika Donalda Trampa. Tako podaci lišeni konteksta postaju univerzalni, te pošto izgube prvobitnu funkciju dobijaju onu umetničku.

Svakodnevne informacije koje se brzo zaboravljaju dobile su novu formu, te oblik moderne poezije koja ukazuje na nove potencijale pametnih gradova i povezanih uređaja, a tako dobijeni stihovi mogu da budu banalni, dirljivi, ili da ukazuju na odsustvo ljudskosti, što su osobine koje krase prosečan dan svakog građanina sveta.

