Twitter je zatražio od korisnika koji prave snimke ekrana da umesto toga dele twitove

Neki korisnici Twittera počinju da vide novi iskačući prozor koji ih poziva da podele vezu do tvitova umesto snimka ekrana. Istraživač aplikacija primetila je novi iskačući prozor koji se pojavljuje odmah nakon što korisnik snimi objavu; upit glasi: „Deli tvit umesto toga?“ Korisnici vide nekoliko različitih verzija, poput onih „Kopiraj vezu“ i „Deli tvit“. Neki zaposleni u The Verge-u su dobili iskačući prozor „Kopiraj vezu“, koji preuzima vezu do tvita sa snimka ekrana.

Twitter nije odmah odgovorio na zahtev za više informacija o iskačućem prozoru, ali je verovatno malo ažuriranje koje kompanija testira kako bi pokušala da natera ljude da više koriste Twitter. Snimci ekrana tvitova se ponovo objavljuju na platformi, ali se takođe šire na sve uglove interneta koji nisu Twitter, kao što su Instagram priče i postovi, TikTok video snimci ili grupni razgovori i druge privatne poruke. Slike tvitova koji objavljuju brojeve van Twittera su angažman na kojem platforma gubi. A poseta Twitteru nakon što vidite tvit sa snimkom ekrana negde drugde podrazumeva više koraka od jednostavnog klika na direktnu vezu.

Upit za deljenje tvita umesto snimka ekrana samo je jedan od načina na koji Twitter pokušava da poveća broj korisnika. U avgustu je kompanija najavila test koji omogućava potencijalnim novim korisnicima da testiraju Twitter bez otvaranja naloga.

