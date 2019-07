UAE predstavio najveću pojedinačnu solarnu elektranu na svetu

Ujedinjeni Arapski Emirati se možda još uvek povezuju s naftom, ali se trude da zavisnost od nafte radikalno smanje. Elektrodistribucija Emirata (Emirate Water and Electricity Company) pustila je u rad Noor Abu Dhabi, najveću pojedinačnu solarnu elektranu na svetu. Sa maksimalnih 1,18 GW kapaciteta, projekat mogu da zasene samo solarni parkovi (gde više projekata deli prostor), ali naspram njega najveći američki objekat, Solar Star od 569 MW, izgleda skromno.

Nije iznenađujuće što je Abu Dhabi spreman da promoviše ekološke prednosti. Procenjuje se da 3,2 miliona panela Noor Abu Dhabi-ja obezbeđuje dovoljno energije za 90.000 ljudi i da će smanjiti emisiju CO2 za jedan milion metričkih tona. To je ekvivalent uklanjanja 200.000 automobila sa puta, tvrde iz Emirata.

Teško je poreći da UAE koristi solarnu farmu kao alat za publicitet. Iako bi trebalo da ima opipljiv uticaj na emisije štetnih gasova, realnost je da se UAE i dalje uveliko oslanja na naftu. Nedavno su govorili o smanjenju proizvodnje nafte da bi se izbalansiralo tržište, a ne da bi se izbeglo korišćenje fosilnih goriva.

The world’s largest single solar plant, Noor Abu Dhabi, with a production capacity of nearly 1,177 MW commences commercial operation – a major milestone for the future of #sustainablenergy pic.twitter.com/HHVMyaMXYY

— المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي (@admediaoffice) June 29, 2019