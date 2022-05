Ubisoft gasi online usluge u 91 igri

Ubisoft je ugasio online servise za 91 igru. Mnogi od njih su verzije za stare platforme. Međutim, postoje neke igre koje još uvek možete da igrate na trenutnom hardveru.

Just Dance jedna od igara koje ostaju bez podrške

Prve dve Far Cry igre su izgubile online podršku za PC, a Blood Dragon se neće povezati na PC, PS3 i Xbox 360. Ljubitelji Just Dance-a će možda morati da se drže novijih igara. Ubisoft je odustao i od podrške za PS3, Wii, Wii U i Xbox 360 verzije Just Dance 2018. Ostali klasici koje biste mogli propustiti uključuju Beyond Good & Evil, originalni Ghost Recon, starije naslove Settlers i određena izdanja Splinter Cell.

Igre koje su koristile Ubisoft Connect vam neće dozvoliti da zaradite jedinice i ne možete da otključate sadržaj na bilo kojoj platformi ili da mu pristupite na računarima. Ubisoft trenutno isključuje podršku za Rainbow Six Lockdown za PS2, GameCube i originalne vlasnike Xbox-a.

