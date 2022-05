Ako koristite Mac, trebalo bi da znate ovih 5 prečica na tastaturi

Postoji mnogo prečica na tastaturi koje verovatno već koristite na svom MacBook-u za uobičajene zadatke.

Olakšajte sebi rad

Ipak, Apple je takođe ugradio nekoliko sistemskih prečica koje bi vam mogle uštedeti vreme.

Fino podesite osvetljenost

Ako posedujete model MacBook-a, verovatno ste upoznati sa korišćenjem dugmeta za osvetljenje na tastaturi ili korišćenjem Touch Bar-a za promenu osvetljenosti ekrana. Dovoljno je jednostavno, ali postoje neki trenuci u kojima ove opcije brajtnesa sa vaše tastature mogu biti previše svetle ili suviše dosadne. Ili, ako koristite MacBook bez Touch Bar-a, možda će biti trenutaka kada nemate namenski klizač pri ruci. Možda mislite da biste morali da se uputite na klizač za osvetljenje u Control Center-u da biste podesili osvetljenost da biste dobili precizniji procenat, ali zapravo postoji prečica na tastaturi za to. Sa Option + Shift + Keyboard Brightness Up ili Option + Shift + Keyboard Brightness Down,, možete podesiti osvetljenost ekrana u manjim koracima. Znate da dobijate fino podešenu količinu osvetljenosti, jer ćete videti da se klizač pomera između jednog od uobičajenih koraka koji su navedeni kao kvadrati u iskačućem klizaču koji vidite na ekranu. A ako koristite Mac Mini, iMac ili Mac Pro ili Mac Studio, postoji i prečica na tastaturi za vas! Na spoljnim ekranima, Control + Brightness Up i Control + Brightness Down će podesiti osvetljenost vašeg monitora kako vam odgovara. Samo imajte na umu da će vaš ekran to morati da podržava.

Fino podesite nivoe jačine zvuka

Baš kao što možete fino podesiti osvetljenost, takođe možete fino podesiti nivoe jačine zvuka u MacOS-u. Ovo će postaviti vaš nivo jačine zvuka između jednog od nivoa koji dobijate kada koristite namenske dugmad za jačinu zvuka na vašoj tastaturi. Funkcioniše isto kao i opcija klizača za osvetljenost ili kako bi Touch Bar mogla da radi na MacBook Pro-u. Koristeći Option + Shift + Volume Up ili Option + Shift + Volume Down,, možete podesiti jačinu zvuka u manjim koracima. Opet, znate da podešavate jačinu zvuka na precizan nivo kada vidite da se indikator jačine zvuka kreće između jednog od uobičajenih koraka koji su navedeni na kvadratima u iskačućem klizaču koji vidite na ekranu. Takođe postoji i brza prečica. Ako pritisnete dugmad Option i Volume Up na tastaturi, bićete odvedeni u dijalog podešavanja zvuka. Ovo bi vam moglo uštedeti mnogo klikova.

Brz pristup Airdrop-u

Treba da pošaljete fajl sa svog iPad-a ili iPhone-a na Mac? Obično ćete morati da otvorite prozor Finder i ručno odete u odeljak Airdrop da biste to uradili, ali da li ste znali da postoji prečica na tastaturi za to? Apple to olakšava: Sve što treba da uradite da biste došli do Airdrop-a je da pritisnete tastere Shift + Command + R na tastaturi u isto vreme kada niste u aplikaciji.

Ispraznite smeće bez dosadnih upita

Jedna od sjajnih stvari u vezi sa MacOS-om (i Windovs-om) je to što će vas operativni sistemi pitati da li želite da ispraznite smeće, da bi se izbeglo brisanje važnih fajlova. Međutim, ako zaista želite da izbrišete fajlove sa svog Mac-a bez upozorenja, možete jednostavno pritisnuti dugmad Option+ Shift + Command + Delete na tastaturi u isto vreme nakon što označite fajl. Kada to uradite, sve datoteke će biti trenutno izbrisane iz vašeg smeća, bez potrebe za potvrdom.

Promenite finder views

Naša poslednja opcija je ona za promenu prikaza u Finderu. To već možete da uradite tako što ćete ručno kliknuti na dugmad za prebacivanje na vrhu Finder-a, ali šta ako umesto toga želite da koristite tastaturu? Pa, postoje četiri prečice na tastaturi koje Apple ima u MacOS-u koje biste možda želeli da isprobate. Command + 1: omogućiće vam da vidite stavke u prozoru Finder-a kao ikone. Command + 2 će vam omogućiti da vidite stavke u prozoru Finder-a kao listu. Command + 3 vam omogućava da vidite stavke u prozoru Finder-a u kolonama. Command + 4: omogućiće vam da vidite stavke u prozoru Finder-a u galeriji. Ove prečice mogu biti korisne u režimima odabira fajlova, recimo ako otpremate fajl u Teams ili drugu aplikaciju. Moći ćete mnogo lakše da prelazite između prikaza, bez upotrebe miša. Ovo je samo pet najboljih izbora za korisne Mac prečice za koje možda niste znali. Apple zapravo ima veb stranicu na kojoj se navodi čitav skup komandi koje možete koristiti sa svojim Mac uređajem. Lista je prilično opsežna, pa ako tražite više, možda biste želeli da je pročitate.

Izvor: Digitaltrends

Podelite s prijateljima

Tweet