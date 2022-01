Ubisoft najavio The Settlers za 17. mart

Ubisoft-ov redizajn The Settlers-a stiže uskoro. Kompanija je otkrila da će unapređena verzija igre biti dostupna 17. marta za Windows računare preko Epic Games Store-a i Ubisoft Connect-a. Igrači će moći da se upoznaju sa igrom zahvaljujući petodnevnoj zatvorenoj beta-verziji samo uz registraciju koja počinje 20. januara.

Ubisoft za unapređeni The Settlers koristio Snowdrop Engine

Beta verzija će uključivati dve od tri frakcije igre, kao i dva režima okršaja za više igrača. Rekonstruisana igra definitivno izgleda lepše od mnogih RTS naslova zahvaljujući korišćenju Snowdrop Engine-a koji koji su korišćeni u igrama poput The Division i predstojećem izdanju Avatar-a. Iako postoji kampanja za jednog igrača zasnovana na priči, Ubisoft se očigledno oslanja na osmosmerni multiplejer.

Koliko god igra dobro funkcioniše, Ubisoft-ov glavni izazov je jednostavno revitalizacija franšize. Kompanija nije objavila potpuno nove igre od The Settlers Online 2010. godine, a deceniju od tada došlo je samo do otkazivanja igre Kingdoms of Anteria. Iako The Settlers ima veliki broj fanova, nije jasno da li su bili spremni da čekaju čitavu deceniju za njegov nastavak.

