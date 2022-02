Udružuju se dve najveće ebook self publishing kompanije

Dva pionira u ebook self publishing industriji, od sada će nastupati zajedno, jer Draft2Digital kupuje Smashwords. Ova akvizicija će ujediniti najinovativnije platforme za samostalno objavljivanje knjiga i okupiće 250.000 autora sa oko 800.000 objavljeni ebook izdanja.

Draft2Digital to rulle them all

Kombinovana kompanija će poslovati pod imenom Draft2Digital, a njeno sedište biće u Oklahoma Sitiju. Svi zaposleni iz obe kompanije i dalje će nastaviti da rade. CEO nove kompanije biće Kris Austin, suosnivač i CEO Draft2Digital-a, dok će Mark Cooker osnivač Smashwords-a imati funkciju Chief Strategy Officer-a i biće član upravnog odbora.

S obzirom da se radi o izdavanju indie naslova, kombinovana kompanija najavljuje da će joj fokus biti na autorima. To je i normalno, jer samo ako autori zarađuju (prodaju svoje knjige), kompanija će imati profit (procenat od prodaje). Zajednička kompanija će obezbediti veću vidljivost autora i njihovih elektronskih knjiga, a Draft2Digital dobiće pristup postojećem sistemu promocije i kupona koje sa velikim uspehom koristi Smashwords. Uostalom, ova kompanija već pet godina zaredom povećava svoj profit, a samo u periodu od decembra 2020. do decembra 2021. godine prodaja je porasla za 20 procenata. S druge strane, autori sa Smashwords-a dobijaju pristup „Print on Demand“ servisu, automatskoj podeli zarade koautorima knjiga, kao i raznovrsnije načine isplate zarade.

Očekuje se da će se akvizicija završiti 1. marta 2022. godine, a cena nije objavljena.

Izvor: Draft2Digital

Podelite s prijateljima

Tweet