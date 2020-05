Ujedinjenom Kraljevstvu potrebna veštačka inteligencija

Velika Britanija u svojim bezbednosnim izveštajima govore o budućoj upotrebi veštačke inteligencije kako bi se suprotstavili pretnjama koje će nadolaziti kako iz sajber prostora, kao i iz ostalih društvenih sfera. Smatra se da će drugi koristiti veštačku inteligenciju za napade kako u sajber prostoru, tako i na politički sistem. Razvoj državnog AI-a pomoći će u suprotstavljanju ovim pretnjama, smatraju stručnjaci iz bezbednosnog sektora.

AI vs AI

Pitanje koje sve postavljaju odlazi u jednu krajnost o kojoj su snimljeni mnogi filmovi. Hoće li AI moći da predviđa ko će izvršavati teška krivična dela, poput terorizma, i hoće li ga sprečavati? Moraćemo da vas razočaramo, u izveštaju stoji da do toga neće doći. Takođe, računari neće učestvovati u donošenju sudskih presuda, to je rezervisano isključivo za ljude.

U ovom izveštaju se navodi i da bi upotreba veštačke inteligencije mogla da dovede do novih debata o privatnosti korisnika, ali i o ljudskim pravima. Zbog upotrebe ove tehnologije, možda će doći do i nekih promena na koje smo navikli tokom dugog niza godina i univerzalnih ljudskih sloboda. Razvoj i napredak veštačke inteligencije može da dovede čak i do generisanja lažnih video snimaka stvarnih osoba, u cilju manipulacije javnim mnjenjem i izborima, što je udar na temelje demokratije.

Na kraju dana, veštačka inteligencija treba da dovede do boljeg razumevanja negativnih pojava i da pruži dublji uvid analitičarima o izvorima pretnji i rizicima. Ono što brine je dokle će otići razvoj AI-a, i da li će se uvek koristiti u skladu sa zakonom.

Izvor: BBC

