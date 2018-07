Ukidaju se penali prilikom raskida ugovora sa mobilnim i internet operaterima

Ukoliko ste nezadovoljni uslugom mobilne telefonije, interneta ili kablovske, sada ćete moći mnogo lakše da izađete iz ugovorne obaveze. Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija naložilo je ukidanje penala za prevremeni raskid ugovora, što može imati dalekosežne posledice po način rada svih provajdera usluga, ali i načina na koji će se koristiti usluge.

Odluka da pružaoci usluga ne mogu da kažnjavaju korisnike koji žele da izađu iz ugovorne obaveze (obično u trajanju od 24 meseca), odnosi se pre svega na loša iskustva korisnika koji se osećaju prevarenim kad ne dobiju uslugu za koju su platili ili jednostavno žele da za isti novac dobiju bolju uslugu koja se nudi na tržištu. Sigurno se i vama desilo da potpišete ugovor a da nakon mesec-dva na tržištu budu bolji uslovi (brži internet, više minuta, dodatne usluge) koji su vama nedostupni naredne dve godine do potpisivanja novog ugovora.

Do sada je bilo pravilo da ukoliko želite da izađete iz ugovora morate da platite sve preostale pretplate na koje ste se obavezali. Ustanovljeno je da za to nema osnova jer operatori ne trpe proporcionalnu štetu jer u tom slučaju ni ne isporučuju nikakvu uslugu. Naravno, to ne znači da je sad moguće potpisati ugovor, uzeti telefon za 1 dinar i onda raskinuti ugovor bez posledica.

Šta donosi raskid ugovora sa operaterom

U budućem zakonu koji će morati da se donese očekivaće se da se uspostave pravila ponašanja. Ako je suditi po iskustvima iz drugih zemalja najpravičnije rešenje bi bilo da korisnici nadoknade operatoru sve pogodnosti koje su dobili zbog potpisivanja ugovorne obaveze. Dakle ako potpišete ugovor sa umanjenom pretplatom, ukoliko želite da raskinete ugovor potrebno je da isplatite razliku do pune cene za vreme koje ste koristili povlašćene uslove. Isto važi i za uzimanje telefona po povoljnijoj ceni – u tom slučaju bi se očekivala isplata pune cene telefona.

U razgovoru za RTS, Stefan Cvetković iz Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija detaljnije je objasnio šta se može očekivati u narednom periodu:

Trgovci, odnosno operatori su dužni da te nepravične ugovorne obaveze izbace iz pretplatničkih ugovora, da modele ugovora promene što praktično znači da će svi potrošači koji ubuduće budu zaključivali te ugovore biti oslobođeni obaveze da plaćaju štetu koja je očigledno nepravična. Takođe, ono što je dobro kada opšti uslovi budu izmenjeni, to je što se onda takve izmene odnose i na potrošače koji su i dalje u ugovornom odnosu, odnosno koji su ugovore zaključili pre dana donošenja ovog rešenja. Kako raskinuti ugovor sa operaterom ukoliko je već potpisan Kako još uvek nije donet novi zakon, potrošačima koji su trenutno pod ugovornim obavezama neće biti tako lako da raskinu ugovor, mada postoji više slučajeva kada su podnete tužbe dobijene na sudu. Jasno je da promene neće doći preko noći jer će morati da se slušaju i zahtevi i interesi kompanija koje su pružaoci usluga. Ostaje pitanje kako će se ova odluka sprovoditi u praksi, bar dok se ne donese obavezujući zakon. Prve reakcije operatera se očekuju nakon što stupi na snagu neka zvanična uredba koja će ih naterati na drugačije poslovanje. Pročitajte i: Da li je LTE mreža sigurna? Ne koliko mislite Izvor: RTS

