Ukrajina izgubila pristup Starlinku zbog finansija

Pregovori između američke vlade i SpaceX-a navodno su nastavljeni uprkos Musk-ovom obećanju o finansiranju.

Musk je rekao da će finansirati Ukrajnu „neograničeno“

Prema izveštajima, ukrajinska vojska pretrpela je delimični prekid interneta nakon što je 1.300 Starlink terminala isključeno zbog nedostatka sredstava. Prekid se dogodio usled tekućih razgovora između SpaceX-a i vlade koji se nastavljaju uprkos tome što je Musk rekao da će njegova kompanija nastaviti da plaća Ukrajni korištenje Starlink-a.

„Pregovori su uveliko u toku. Svi znaju da ćemo im platiti“, rekao je visoki zvaničnik Pentagona. On je dodao da Ministarstvo odbrane želi da dobije nešto napismeno „jer se brinemo da će se predomisliti“.

U septembru, SpaceX je poslao pismo Pentagonu, tražeći od Ministarstva odbrane da preuzme plaćanje troškova u vezi sa korišćenjem internet usluge Starlink u Ukrajni. Zatim, nakon negodovanja javnosti, Musk je odustao od odluke da zatraži pomoć od vlade SAD.

„Dođavola s tim. Sami ćemo nastaviti da finansiramo Ukrajnu besplatno“, napisao je tada Musk na Twitter-u. On je zatim dao izjavu za Financial Times i rekao da će kompanija to činiti „neograničeno“.

Prema izveštajima, prekid rada internet usluga bio je „veliki problem“ za ukrajinsku vojsku. U martu, Ukrajna je kupila 1.300 terminala od jedne britanske kompanije. SpaceX je navodno naplaćivao Ukrajini 2.500 dolara mesečno za održavanje svake jedinice. Ukrajna na kraju više nije mogla da priušti da plaća mesečni račun od 3,25 miliona dolara i zatražila je finansijsku pomoć od britanskog Ministarstva odbrane. Posle izvesne rasprave, zajedno su se složili da daju prioritet drugim vojnim troškovima.

„Podržavamo brojne terminale koji imaju direktnu taktičku korist za ukrajinsku vojsku“, rekao je britanski zvaničnik za CNN.

Ukoliko SpaceX i Ministarstvo odbrane SAD na kraju potpišu sporazum, nejasno je da li će Pentagon imati veću kontrolu nad uslugom Starlink u Ukrajini. SpaceX trenutno odlučuje gde ukrajinska vojska može da koristi terminale.

