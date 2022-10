Musk: SpaceX nastavlja da plaća Ukrajni pristup Starlink-u

SpaceX je u septembru poslao pismo Ministarstvu odbrane SAD. Kompanija je tada tražila od Pentagona da preuzme plaćanje troškova u vezi sa korišćenjem satelitskog interneta Starlink-a u Ukrajni.

Kompanija konstantno gubi novac

Prema izveštajima, SpaceX navodi da će nastavak pružanje internet usluga u Ukrajni koštati kompaniju preko 120 miliona dolara do kraja 2022.godine. Kompanija procenjuje da će potrošiti skoro 400 miliona dolara u narednih 12 meseci.

„Nismo u poziciji da dalje doniramo terminale Ukrajini, niti da finansiramo postojeće terminale na neodređeno vreme“, navodi kompanija. Međutim, izgleda da je Elon Musk odustao od odluke da traži pomoć od Pentagona. On je napisao na Twitter-u da će SpaceX „i dalje besplatno finansirati Ukrajinu“ iako Starlink i dalje nastavlja da gubi novac.

Musk je dodao da će SpaceX nastaviti da finansira Ukrajnu satelitskim internetom „neograničeno“.

Kada je pojavila vest o pismu, Musk je branio stav svoje kompanije. On je pojasnio da SpaceX ne traži od Pentagona da plati troškove. Zatim je objasnio da SpaceX jednostavno ne može da finansira postojeći sistem u Ukrajini. On je naveo da kompanija redovno šalje hiljade novih terminala da zameni one koje su ruske snage rutinski uništavaju u isto vreme.

20 miliona dolara za mesec dana Starlinka

Musk je dodao da kompaniju košta održavanje Starlink sistema u zemlji 20 miliona dolara mesečno. Takođe, on je naveo da mora da „brani sisteme i od sajber napada i ometanja“.

Prema izveštajima, ranije ovog meseca, ukrajinske trupe imale su prekide u satelitskom internetu. To je dovelo do gubitka komunikacije na linijima fronta. Musk je odgovorio da se u javnosti „lažno tvrdi da su terminali Starlinka i usluge plaćeni i da je u pitanju samo mali procenat“.

Međutim, na osnovu pisma SpaceX-a, oko 85 procenata od 20.000 terminala u Ukrajini u to vreme je u potpunosti ili delimično finansirano od strane SAD, Velike Britanije, Poljske i drugih spoljnih izvora.

Pentagon je potvrdio navode nakon što je pismo postalo javno dostupno. Pentagon navodi da je razgovarao o plaćanju sa SpaceX-om, ali da takođe razmatra potencijalne alternative.

Sabrina Singh, zamenica sekretara za štampu Pentagona, rekla je u izjavi: „Ne postoji samo SpaceX, postoje i drugi entiteti sa kojima svakako možemo da sarađujemo.

