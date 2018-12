Uran: Sudar koji je uticao na ponašanje planete

Godina koja je na izmaku bila je velika za Uran, budući da se došlo do novih saznanja o ovoj planeti, koja objašnjavaju zašto se Uran ponaša dramatično drugačije od drugih planeta u našem Solarnom sistemu.

Tako se u julu 2018. godine došlo do saznanja da je to što se Uran od ostalih planeta ponaša drugačije tokom rotacije posledica velikog udara koji se dogodio u dalekoj prošlosti. Naime, rotacija ove planete se odvija pod uglom od 90 stepeni u odnosu na druge planete, te nova studija pretpostavlja da se radi o posledici velikog sudara koji se dogodio veoma rano u razvoju planete, pre nego što je dobila svoj konačni oblik. To objašnjava i način na koji se sateliti ove planete kreću oko nje, pod uglom koji je prilično drugačiji od ostalih kretanja u Solarnom sistemu.

Pretpostavlja se da telo koje se tom prilikom sudarilo sa Uranom nije potpuno uništeno, pa neki eksperti spekulišu o tome da je od objekta nastala legendarna Planeta 9, za koju se veruje da luta po obodima našeg Solarnog sistema, ali za to još uvek nema dokaza, budući da je niko do sada nije video.

