Vrednost kriptovaluta na dan 25.12.2018.

Trenutno, otac kripto-valuta, Bitcoin, trguje sa nešto manje od 4.000 dolara. Nalazimo se u poslednjim danima meseca, i iako je decembar često donosio pozitivne stvari za Bitcoin, njih retko viđamo tokom ostatka godine, tako da je teško reći gde će digitalni novčić biti pre 2019. godine. Sve što možemo da uradimo u ovoj fazi je da se nadamo da 2019. godina ne krene kao što je 2018. godina krenula. Kao što se verovatno sećate, 2018. godina je dovela do perioda padova koji je trajao od prvog dana do kraja godine. Bitcoin, koji je bio prilično dobro pozicioniran krajem 2017. godine i dostigao novi maksimum od skoro 20.000 dolara, počeo je da doživljava padove već 2018. godine, padajući na oko 16.000 dolara tokom prve nedelje januara, a kasnije potonuo još dublje početkom februara do 11.000 dolara. Do kraja meseca, Bitcoin je trgovao sa nešto više od 9.000 dolara – što je pad koji je prešao 50%, piše Nulltx. Jučerašnja vrednost bitcoina na otvaranju iznosila je 4.023 dolara. Njegova današnja vrednost na otvaranju iznosi 4.230,6 dolara, odakle je u 10h se opet spustio na 3.852,8 dolara.

Juče je ethereum na otvaranju iznosio 129,83 dolara, odakle je oko 10h bio na 147,23 dolara. Danas je njegova vrednost na otvaranju 147,59 dolara, odakle je u 10h bio na 128,99 dolara.

Država Valuta Srednji kurs u dinarima Datum EMU EUR 118,2211 25.12.2018. Švajcarska CHF 105,2445 25.12.2018. SAD USD 103,5211 25.12.2018. Izvor: www.nbs.rs Država Valuta Srednji kurs u dolarima Datum Internet BTC 4.230,6 25.12.2018. Internet ETH 147,59 25.12.2018. Izvor: www.cex.io

