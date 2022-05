USAID organizuje posete učenika IT odeljenja digitalnim kompanijama

Prošle godine više od 700 učenika i nastavnika IT odeljenja srednjih škola iz cele Srbije posetilo je virtuelne kancelarije kompanija kroz susrete „Digitalna ekspedicija: Otkrivanje”. Kako bi učenicima i uživo bio približen osećaj kako izgleda rad u jednoj digitalnoj kompaniji, ove godine Inicijativa „Digitalna Srbija” u okviru projekta „Nova pismenost“ koji partnerski sprovode Propulsion i Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), srednjoškolce vodi i u fizički i u virtuelni prostor kompanija.

Sa idejom da učenicima IT odeljenja približe kako se znanja koja stiču u školi primenjuju u praksi, ali i kako izgledaju radna okruženja u kojima nastaju digitalni proizvodi, kompanije članice Inicijative „Digitalna Srbija” su i ove godine odlučile da svoja vrata otvore đacima.

Posete se realizuju od 28. aprila do 3. juna i to u kompanijama 3lateral, Devtech, Nordeus, Microsoft Development Center Serbia, Symphony, Vega IT i Quantox, a iako su kancelarije ovih kompanija u Beogradu, Ćupriji, Nišu i Novom Sadu, dolazak je organizovan i za učenike iz drugih gradova. Razloge za učešće kompanije Devtech u ovom programu objašnjava njen osnivač Milovan Milić:

“Formalno obrazovanje neosporno daje temelje za budućnost svakog mladog čoveka, ali u trci za što boljim ocenama ponekad zaboravimo zašto su te dobre ocene i znanje koje deca stiču važni. Posete u okviru susreta „Digitalna ekspedicija: Otkrivanje”, đacima i nastavnicima na praktičan način pokazuju u okviru kojih projekata znanje stečeno u školi može da se primeni i otkriva im kojim profesijama mogu da se bave, kao i kojim su to putem išli oni koji danas kreiraju digitalne proizvode u našoj zemlji. Naročito mi je drago da to organizujemo kao deo Inicijative „Digitalna Srbija”, koja okuplja sve kompanije koje i ove godine svoje vreme i prostor nesebično ustupaju onima koji tek treba da stupe na tržište rada”.

Jedna od prvih poseta već je održana u kompaniji Vega IT u Novom Sadu, gde su bili maturanti Školskog centra „Nikola Tesla” iz Vršca. Posetu opisuje učenik smera Elektrotehničar informacionih tehnologija Marko Dragojević:

“Ovaj obilazak mi je pomogao da steknem pravu sliku o radu u nekoj IT kompaniji, da to nije samo sedenje za stolicom i kucanje koda, već dinamičan i fleksibilan posao gde je sjajna radna atmosfera i gde si okružen predivnim ljudima. Pored toga, naučio sam i mnogo o samoj struci — od naziva samih pozicija pa do toga koje su tehnologije najtraženije danas. Voleo bih da više ljudi ima ovakvu mogućnost da vidi kako izgleda rad u najbrže rastućoj industriji na svetu”.

Pored fizičkih poseta, jedna od poseta biće organizovana 11. maja i u virtuelnom prostoru koji simulira izgled kompanije Vega IT, a učenici i nastavnici će kao i u svakoj od poseta i u virtuelnoj biti u prilici da u interaktivnom okruženju saznaju kako se razvijaju IT projekti, kao i pitaju zaposlene sve što ih zanima o radu u jednoj digitalnoj kompaniji.

Paralelno sa posetama aktivna je i onlajn Discord zajednica u kojoj učesnici mogu međusobno da se povežu i komuniciraju. I za učešće u predstojećim posetama i za uključivanje na Discord, organizatori pozivaju škole i nastavnike da im se jave na inicijativa@dsi.rs kako bi njihovi učenici dobili priliku da se uključe u ovaj program.

