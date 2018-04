Uspešni IT stručnjaci dolaze sa ITS-a

One koji svoju budućnost vide u IT oblasti sigurno će obradovati vest koja nam stiže iz Visoke škole strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS.

Početkom svake kalendarske godine ova ustanova sprovodi istraživanje o uspešnosti svojih diplomaca, a najnoviji podaci pokazuju da je čak 93,15% njih uspešno – od toga je 85,48% ITS diplomaca započelo svoju IT karijeru, a preostalih 7,67% je nastavilo školovanje na nekom od prestižnih univerziteta u zemlji ili inostranstvu.

I siguran posao i odlična plata

Ono što izdvaja studente ITS‑a je upravo to što se zaposle odmah po diplomiranju, a često i ranije, uz novčanu nadoknadu kakvu bi imali i u inostranstvu.

Najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku, iz decembra, pokazuju da je prosečna bruto zarada eksperata koji se bave računarskim programiranjem i konsultantskim delatnostima iznosila čak 358.502 dinara.

Ovakav podatak pokazuje koliko je IT perspektivna oblast, ali i koliko je visokokvalitetno studiranje na ITS‑u.

Studije u srcu velike IT kompanije Comtrade

Kao što se to može videti na velikim svetskim koledžima i univerzitetima, i ITS se nalazi u okviru prestižne kompanije, a to je Comtrade. Na taj način su studenti u velikoj prednosti, jer direktno mogu da uče od dugogodišnjih stručnjaka i od prvog dana rade na velikim projektima. Odmah nauče kako je to biti deo velike kompanije i, samim tim, imaju mogućnost da se dokažu i zaposle vrlo lako u mnogobrojnim IT kompanijama u zemlji i inostranstvu.

Studenti ITS‑a imaju nastavu u moderno opremljenim računarskim laboratorijama i multimedijalnim učionicama, gde uče na 548 računara. Osim toga, svakom studentu je obezbeđen najnoviji model Tesla tableta, proizveden u kompaniji Comtrade, sa instaliranim aplikacijama koje upotpunjuju interaktivnu nastavu i olakšavaju učenje.

Učionice su opremljene interaktivnim tablama i računarima najboljih proizvođača, formirana je specijalno opremljena Apple učionica, kao i Steve Jobs laboratorija. Čitav kompleks obuhvata i restoran u Comtrade Technology centru, sportske terene i IT klub.

Izaberite program za svoju uspešnu budućnost

Izaberite svoj program na Visokoj školi strukovnih studija za informacione tehnologije – ITS i postanite cenjeni IT inženjer:

Informacione tehnologije ‑ program obuhvata celokupan proces projektovanja, izrade i implementacije softvera, programiranje, ovladavanje brojnim jezicima i tehnologijama;

Računarska multimedija ‑ program obuhvata oblast web i grafičkog dizajna, multimedija, vizuelnih komunikacija, produkcije i dinamičkih vizuelnih principa;

Informacioni sistemi – program za IT lidere i buduće direktore IT kompanija, osposobljava studente za upravljanje poslovnim sistemima i velikim IT projektima;

Elektronsko poslovanje – naučite da pokrenete e‑poslovanje, da kreirate web aplikacije i sisteme, ali i da naučite tehnike promocije i prodaje

na internetu;

na internetu; Master studije – odnedavno su u okviru ove obrazovne institucije pokrenute i akreditovane master studije za IT. Kako navode iz ITS‑a, dvogodišnje master studije pružaju široki spektar ekspertskih znanja iz informacionih tehnologija, što studentima omogućava da postanu neki od najtraženijih stručnjaka današnjice, sa zvaničnom diplomom master strukovnog inženjera informacionih tehnologija.

Započnite svoju uspešnu IT karijeru na ITS‑u. U toku je predupis po najpovoljnijim uslovima.

