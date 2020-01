V-Coptr Falcon – manje propelera za više letenja

Godinama unazad, četiri propelera na dronovima bili su standard jer su omogućavali veliku snagu i stabilnost u letu. Međutim, novi dizajn sa pokretnim motorima povećava aerodinamički profil dronova, a kako to u praksi izgleda pokazala je kompanija Zero Zero Robotics.

Ona je napravila drona, V-Coptr Falcon, koji ima samo dva propelera. Iako dron izgleda u najmanju ruku čudno, prednosti ovakvog dizajna su višestruke – dron je portabilniji i manji za nošenje, smanjen je nivo buke koju proizvodi, a manje motora koji se pokreću znači i duže trajanje baterije. Uostalom, Falcon bicopter je rekorder po tom pitanju – može da ostane u vazduhu čak 50 minuta.

Pored neuobičajenog dizajna, ovaj bicopter poseduje odlične karakteristike za snimanje iz vazduha. Glavna kamera ima 12 MP i Sony-jev CMOS, okačena je na stabilizator, a može da snima video u 4K rezoluciji. Pored ove kamere, dron je opremljen sa parom stereo kamera koje služe za vizuelno nadgledanje terena i izbegavanje prepreka. Falcon bicopter ima mogućnost i programiranja putanje leta kako bi se obezbedili najbolji uglovi za snimanje scena.

V-Coptr Falcon je dostupan za rezervacije po ceni od 999 dolara, a u prodaji će se naći tokom februara ove godine.

Izvor: The Verge

