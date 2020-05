Velika Britanija AI semaforima u borbu protiv zagađenja vazduha

Velika Britanija planira da se bori protiv zagađenja pomoću AI semafora koji odlažu dolazak vozila u žarišta zagađenog vazduha.

Sistem prikuplja podatke o lokalnom zagađenju i protoku saobraćaja preko senzora na putu, vremenskim prognozama i Bluetooth uređajima u automobilima. Zatim algoritam analizira i trenutne (real-time) i arhivske podatke da bi predvideo gde će se zagađenje vazduha pojaviti u narednih sat vremena.

Kada sistem predvidi nagli porast toksičnih zagađivača, vreme semafora će se automatski promeniti. Vozači koji putuju do žarišta zagađenja zadržavaće se na crvenim svetlima do 20 sekundi duže nego inače. Za vozila koja se kreću u drugim pravcima, svetla će duže ostati zelena kako bi se zaustavilo nagomilavanje zagađenja. Sistem je kreirala kompanija, čiji je fokus infrastruktura pametnih gradova, Now Wireless kako bi stvorili konzistentan nivo kvaliteta vazduha u određenom području.

Testiranja počinju ove godine

Prva testiranja sistema biće održana u britanskom gradu Wolverhampton-u kasnije ove godine – a izveštava se da će nekoliko drugih saveta razmotriti njegovo korišćenje.

„Moramo istražiti alternative da bismo održali centar grada otvorenim“, rekao je John Charles, menadžer za saobraćaj Wolverhampton-a, Times-u. „Želimo da vidimo da li različito pomeranje (vremena semafora) može da poboljša protok saobraćaja na štetu nekih drugih ruta gde kvalitet vazduha nije tako loš. Radi se o raspoređivanju tereta kako bi pokušali da poboljšamo kvalitet vazduha.“

Osim što će zaštititi javno zdravlje, sistem će pomoći regionima da ispune zakonska ograničenja za nivo zagađenja vazduha – nešto što 83% njih trenutno to ne uspeva da učini. Međutim, pojavljuje se rizik od premeštanja zagađenja u nova žarišta ukoliko se automobili u praznom hodu predugo zadrže na semaforima.

Izvor: TNW

