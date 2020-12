Veliki korak za kosmički turizam: Starship leti visoko

Čovečanstvo je još uvek daleko od turističkih tura u kosmosu, ali je Elon Musk još u novembru 2018. najavio letelicu koja bi u budućnosti trebalo da omogućava upravo ovakve letove. U pitanju je Starship, koji se u prethodne dve godine konstantno razvijao, te bi uskoro trebalo da uzleti na 15 kilometara od površine Zemlje.

Musk je još 2018. na svom Twitter nalogu objasnio da se Starship odnosi na “spaceship/upper stage”, te da je letelica osnažena Super Heavy sistemom, što je objašnjenje koje mnogim običnim smrtnicima ne znači puno. Jednostavnije rečeno: Space X je konstruisao letelicu koja bi trebalo da omogući brze letove do neke tačke u svemiru. To je korak bliže turističkim letovima u kosmos, ali i putovanjima do Meseca i Marsa.

Novi let bi trebalo da pokaže snagu tri Raptor motora, a planirano je da potraje samo nekoliko minuta. U prethodnim letovima iz avgusta i septembra letelica je išla do visine od 150 metara, a tom prilikom je korišćen samo jedan Raptor motor.

Izvor: Ars Technica

