Vertiv predstavio energetski efikasan i skalabilan UPS za edge i srednje velike primene u EMEA regiji

Vertiv, globalni dobavljač kritične digitalne infrastrukture i kontinuiranih rešenja, predstavio je Vertiv™ Liebert® APM2, novo energetski efikasno i skalabilno napajanje unutar svog portfolija neprekidnih sistema napajanja (UPS, eng. uninterruptible power supply).

Liebert® APM2 je kompatibilan s litijum-jonskim (Li-ion) i VRLA baterijama, te se ističe kompaktnim dizajnom koji omogućava kapacitet od 30 kW do 600 kW u jednom uređaju. Nadalje, Liebert® APM2 donosi značajne uštede energije u poređenju s alternativnim manje efikasnim rešenjima, te može delovati paralelno s do četiri odgovarajuće jedinice za dodatni kapacitet ili redundanciju. Takođe, Liebert APM2 je CE sertifikovan UPS sistemom dostupan u verziji od 400V u regijama Evrope, Bliskog Istoka i Afrike, te Latinske Amerike i Azije, uključujući Indiju i Kinu.

Kako bi zadovoljio sve veće energetske potrebe za rad edge computing aplikacija, uz preduslov da je moguće delovati unutar ograničenog prostora tipičnog za takve lokacije, Liebert APM2 omogućava veću energetsku snagu u manjem otisku u poređenju sa sličnim kapacitetnim rešenjima. Liebert APM2 zahteva do 45% manje radnog prostora u poređenju sa svojim prethodnikom – Vertiv™ Liebert® APM UPS-om. Liebert APM2 se može postaviti u in-row, in-room, against-the-wall ili back-to-back konfiguracijama za maksimalnu fleksibilnost tokom primene.

„Vertiv je dizajnirao Liebert APM2 kao odgovor na tržišnu potrebu za kompaktnim i energetski efikasnim proizvodom koji osigurava pouzdan kvalitet distribucije energije te njenu dostupnost na edge lokacijama mreže. Ovaj UPS predstavlja vrhunsko rešenje kompanije Vertiv za upravljanje sve većom potrošnjom energije koja je potrebna infrastrukturi, izbegavajući redizajn celokupnog sistema“, izjavio je Kyle Keeper, viši potpredsednik globalnih AC power tehnologija za Vertiv.

Liebert® APM2 deluje energetski efikasno u svim svojim načinima rada, s do 97.5% u načinu rada dvostruke konverzije, do 98.8% efikasnosti u Dynamic online načinu rada koji crpi snagu putem prenosne linije te koristi inverter za uravnoteženi izlaz kao i aktivan filter, te do 99% u ekološkom načinu rada koji koristi prednost stabilnih ulaznih uslova mreže kako bi iskoristio prenosnu liniju. Svi moduli su automatizovani prema korisničkim preferencijama. Takođe, inteligentna karakteristika za paralelan rad Liebert APM2 modela omogućava rasterećenje rada kroz više modula, kao i kroz više jedinica. To daje jedinicama uravnoteženo vreme rada ciklirajući jedinice te donosi automatsku promenu rada u slučaju kvara neke od jedinica za veću dostupnost sistema. Inteligentni paralelan rad može takođe doprineti i energetskoj efikasnosti kao takvoj.

„Vertiv je kroz Liebert APM2 te druge UPS sisteme predstavio poboljšanja koja će povećati operativnu efikasnost te pomoći u smanjenju PUE nivoa data centara, dok ih u isto vreme čine kontinuirano dostupnima. Karakteristika Dynamic Online, dizajnirana kao opsežna platforma u 2018. godini, unaprjeđuje već impresivnu UPS efikasnost koju biraju kupci kojima je važna energetska efikasnost i dostupnost, uključujući i pružaoce usluga kolokacija“, izjavio je Giovanni Zanei, Viši direktor AC Power globalne ponude i rukovodilac poslovanja u EMEA regiji.

Modularna arhitektura Libert APM2 modela omogućava lagan pristup prednjim komponentama za zamenu, dok se posebni blokovi komponenti mogu lako promeniti i optimizovati za manji MTTR (eng. mean time to repair) od 30 minuta. Dodatno, kupcima je dostupan i Vertiv™ Life™ Services program za daljinsko nadgledanje i dijagnostiku opreme, kao i izveštavanje o performansama UPS-a.

Za više informacija o Liebert APM2 UPS te ostalim rešenjima kompanije Vertiv, posetite Vertiv.com.

